Доллар стабилен к евро, слабо дорожает к фунту и иене

Цены на нефть повышаются в четверг второй день подряд на фоне геополитических рисков, связанных с Россией и Венесуэлой.

Накануне агентство «Bloomberg» сообщило, что США прорабатывают санкции в отношении российского энергетического сектора, которые могут ввести, если РФ отклонит предложения по урегулированию конфликта на Украине. Reuters сообщило со ссылкой на представителя Белого дома, что президент США Дональд Трамп ещё не принял решения по новым санкциям в отношении России.

Как отмечает finmarket.ru, ранее на этой неделе Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться.

Дополнительные меры, направленные на ограничение поставок нефти из РФ, могут создать еще более серьезные риски для предложения на рынке, чем объявленные Трампом шаги в отношении Венесуэлы, отмечают эксперты «ING».

«Учитывая прогнозы избытка предложения на рынке и тот факт, что Brent торгуется у $60 за баррель, у Трампа есть возможность быть более агрессивным в плане санкций», - говорится в обзоре «ING».

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на 1,27 млн баррелей на прошлой неделе. Товарные запасы бензина выросли на 4,81 млн баррелей, дистиллятов - на 1,71 млн баррелей.

Доллар США стабилен к евро, незначительно растёт к фунту и иене.

Внимание рынка в четверг направлено на заседания Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которых будут подведены в 15.00 мск и 16.15 мск соответственно.

Рынок ожидает, что ЕЦБ сохранит ключевые ставки на прежних уровнях на декабрьском заседании, а Банк Англии опустит ставку на 25 базисных пунктов - до 3,75%.

Ожидания снижения ставки британским ЦБ усилились после публикации в среду статданных о динамике инфляции в Великобритании за ноябрь. Рост потребительских цен в стране в прошлом месяце замедлился до 3,2% в годовом выражении с октябрьских 3,6% и стал минимальным с марта. Консенсус-прогноз опрошенных «Trading Economics» аналитиков предусматривал ослабление инфляции до 3,5%.

Потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 2,1% в годовом выражении, показали окончательные данные статистического управления Евросоюза, также опубликованные в среду. Инфляция осталась на уровне предыдущего месяца.

В четверг также будут обнародованы данные о динамике потребительских цен в США за ноябрь, которые повлияют на следующее решение Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, рынок не ждёт её снижения американским ЦБ на январском заседании.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил накануне, что видит потенциал для дальнейшего снижения ставки Федрезервом на фоне свидетельств ослабления рынка труда США. «Я полагаю, что нынешний уровень ставки на 50 или 100 базисных пунктов выше нейтрального, и это означает, что у ФРС есть пространство для дальнейшего его снижения», - сказал Уоллер на мероприятии в Нью-Йорке в среду. Он отметил при этом, что не видит необходимости торопиться со смягчением политики с учётом текущих перспектив экономики. ФРС «может просто последовательно опускать ставку, двигаясь к нейтральному уровню» в условиях постепенного замедления инфляции, сказал он.

Пара евро/доллар по данным на 9.17 мск торгуется на уровне $1,1744 по сравнению с $1,1741 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару опустилась на 0,07% - до $1,3367 против $1,3376 по итогам торгов во вторник. Курс доллара к иене вырос на 0,12% - до 155,87 иены по сравнению с 155,69 иены накануне. Банк Японии начинает двухдневное заседание в четверг, его итоги будут опубликованы утром в пятницу.

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,0363 юаня по сравнению с 7,0400 юаня по итогам предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - теряет 0,01%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,42/87,26 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 299 копеек, средний курс продажи вырос на 291 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,49-82,59 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно укрепляется в начале торгов на Московской бирже. Рубль слегка дешевеет в ожидании заседания ЦБ РФ. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4115 рубля (+1,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,17 копейки выше уровня действующего официального курса.