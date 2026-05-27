Доллар стабилен к фунту и иене, дешевеет к евро

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в среду. Участники рынка восприняли как позитивный сигнал новость о проходе через Ормузский пролив как минимум двух супертанкеров, везущих порядка 4 млн баррелей нефти.

«Рынки видят перспективы сделки по Ирану, но полное открытие пролива может случиться лишь через месяцы, а возможно и кварталы, - отметил Роберт Ренни из «Westpac Banking Corp». - Brent снижается на оптимизме по поводу мирного соглашения, но, пока пролив не откроется, такие снижения, скорее всего, будут временными и небольшими».

Как отмечает finmarket.ru, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном в Катаре продолжаются, однако согласование формулировок может занять несколько дней. Он в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Тегераном.

В то же время Штаты нанесли новые удары по целям в Иране. Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хоукинс заявил, что это было сделано в рамках самообороны «для защиты от угрозы со стороны иранских сил». Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины.

При определении новой цены отсечения в бюджетном правиле нужно ориентироваться на долгосрочные прогнозы на горизонте 10 и более лет, где влияние текущих событий на нефтяные цены не так очевидно, хотя и в нынешних условиях усиления геополитической напряженности и роста давления на логистическую инфраструктуру «чистая» цена реализации российской нефти остаётся ниже мировых цен, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов. «Вряд ли стоит закладываться на существенное улучшение ситуации и сокращение соответствующих издержек в ближайшей перспективе», - сказал он в интервью «Коммерсанту».

Цена отсечения, отметил министр, параметр долгосрочной бюджетной политики, поэтому «говорить о её значении на каждый конкретный год не совсем корректно». «Если её каждый год корректировать, то целеполагания бюджетного правила размываются. Мы говорим об уровне базовой цены на нефть на долгосрочном горизонте - десять лет и более. Текущая конъюнктура не должна влиять на цели бюджетной политики», - пояснил он.

На такой длинной дистанции, полагает Силуанов, уже не так очевидно, какое влияние окажет текущая напряженность на Ближнем Востоке на баланс нефтяного рынка в будущем. «Например, задача обеспечения энергетической безопасности стимулирует потребителей переходить на другие источники энергии, а разлад в координации между странами-экспортерами может привести к резкому снижению цен на нефть и выживанию компаний с более низкими издержками добычи», - сказал глава Минфина.

Подходить к определению базовой цены на нефть надо с долей консерватизма, полагает Силуанов, финансовый запас прочности надо наращивать. «И текущей конъюнктурой важно благоразумно воспользоваться - восполнив ФНБ. Это касается и компаний отрасли: благоприятная ценовая конъюнктура должна позволить им сохранить инвестиции и по возможности понизить долговое бремя», - сказал он.

Курс доллара США умеренно снижается к евро и юаню утром в среду, слабо меняется к иене и фунту стерлингов.

Конфликт на Ближнем Востоке остаётся в центре внимания рынков в отсутствие важных статданных и заседаний центробанков. Затянувшийся конфликт оказывает повышательное давление на цены в крупнейших экономиках мира, что увеличивает вероятность подъёма ключевых процентных ставок. Аналитики и участники рынка ждут как минимум двух повышений ставок в этом году от Европейского центрального банка и видят примерно 37-процентную вероятность одного подъёма ставки Федрезервом.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что регулятор должен внимательно следить за последствиями скачка цен на нефть для базовой инфляции.

«Опыт Японии говорит о том, что нефтяной ценовой шок никогда не ограничивается только нефтью. Это тест для всего ценового режима», - сказал он, выступая на двухдневной международной банковской конференции в Токио.

Евро по данным на 9.41 мск вырос к доллару на 0,1% и торгуется на уровне $1,1643 по сравнению с $1,1631 на закрытие предыдущей сессии, единая европейская валюта прибавляет около 0,1%. Фунт подрос к доллару всего на 0,03% и составляет $1,3450 против $1,3446 по итогам торгов во вторник. Курс американской валюты в паре с иеной находится на уровне 159,34 иены по сравнению с 159,30 иены на закрытие предыдущей сессии. Доллар в паре с офшорным юанем просел примерно на 0,1% и торгуется на уровне 6,7813 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,03%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,92/77,06 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 69 копеек, средний курс продажи упал на 42 копейки. Лучшие курсы покупки составили 74,7-74,6 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 75,71-75,81 рубля за доллар.

Китайский юань понижается на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль укрепляется в рамках продолжающейся подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду мая. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,4325 рубля (-3,65 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,8 копейки ниже уровня действующего официального курса.