Доллар стабилен к основным мировым валютам

Нефтяные цены слабо меняются с утра после активного роста по итогам торгов в понедельник. В центре внимания рынка остаются геополитические новости.

Как отмечает finmarket.ru, неопределенность перспектив урегулирования российско-украинского конфликта повысилась после сообщений о том, что Украина предприняла попытку атаковать резиденцию Президента РФ в Новгородской области. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переговорная позиция России в свете этой атаки будет пересмотрена.

До этих событий президент США Дональд Трамп сказал, что США и Украина достигли «большого прогресса» в согласовании мирной сделки.

Накануне глава Белого дома пообещал Ирану серьёзные последствия в случае попыток возобновления ядерной программы со стороны Тегерана. «Последствия будут очень серьёзными, возможно, даже более серьёзными, чем в прошлый раз», - заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Президент США также заявил, что палестинское движение ХАМАС дорого заплатит, если не разоружится «в течение довольно короткого времени».

Несмотря на поддержку, получаемую со стороны опасений относительно стабильности поставок нефти в условиях нарастающей геополитической напряженности, ожидания избытка предложения на рынке в 2026 году привели к снижению цен на нефть почти на 20% с начала текущего года. Это самое сильное падение с 2020 года, отмечает «Trading Economics».

Коммерческие запасы нефти в США на позапрошлой неделе увеличились на 405 тысяч баррелей - до 424,8 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 19 декабря, выросли на 2,86 млн баррелей, дистиллятов - на 202 тысячи баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тысяч баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 707 тысяч баррелей.

Доклад Минэнерго вышел после закрытия нефтяного рынка в понедельник с задержкой более чем на шесть часов. Его публикация была перенесена на текущую неделю в связи с Рождеством по григорианскому календарю.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется в парах с евро, японской иеной и фунтом стерлингов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,06%

С начала года DXY потерял около 9,6%, демонстрируя худшую динамику с 2017 года на фоне тарифных войн и опасений насчёт независимости Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает «Trading Economics».

Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь пригрозил возбудить иск против главы ФРС Джерома Пауэлла в связи с его «некомпетентностью» в управлении бюджетом, выделенным на реновацию штаб-квартиры ЦБ.

В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции Мар-а-Лаго Трамп также заявил, что «был бы счастлив уволить» Пауэлла, который «слишком поздно» начал снижать стоимость заимствований в США. При этом американский президент просигнализировал, что вряд ли пойдёт на увольнение Пауэлла, срок полномочий которого истекает в мае 2026 года. «Мы уже очень близки», - сказал Трамп, добавив, что объявит имя нового кандидата на должность главы Федрезерва уже в январе.

Участники рынка ждут публикации протоколов декабрьского заседания ФРС, которые могут улучшить их представление относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики американского ЦБ. Трейдеры и аналитики ожидают, что Федрезерв дважды понизит ключевую процентную ставку в течение 2026 года, тогда как последний медианный прогноз членов руководства ФРС предусматривает лишь одно снижение.

По состоянию на 9.31 мск за евро давали $1,1777 по сравнению с $1,1773 на закрытие торгов в понедельник. Фунт стерлингов на то же время стоил $1,3513 против $1,3512 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены к 9.31 мск составил 156,05 иены по сравнению с 156,06 иены в конце предыдущих торгов. Против офшорного юаня доллар опускается на 0,11%, до 6,9902 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,57/85,82 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 261 копейку, средний курс продажи вырос на 198 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80-80,1 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже. Рубль опускается перед длительными новогодними каникулами и на снижении спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортёров после завершившегося в понедельник налогового периода декабря. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1545 рубля (+5,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 10,44 копейки выше уровня действующего официального курса.