02.12.25 10:30

Доллар стабилен в парах с евро и фунтом, дорожает к иене

Цены на нефть слабо повышаются во вторник после уверенного подъёма накануне. Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг Каспийского трубопроводного консорциума. КТК осуществляет отгрузку нефти с одного выносного причального устройства, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе консорциума. ВПУ-2 получило значительные повреждения в результате атаки безэкипажными катерами, его дальнейшая эксплуатация не представляется возможной, тогда как третье ВПУ с 12 ноября находится в предупредительном ремонте, который может продлиться до двух месяцев.

Как отмечает finmarket.ru, ранее министерство энергетики Казахстана сообщило, что экстренно перенаправит экспорт нефти по альтернативным маршрутам.

Ситуация вокруг Венесуэлы, являющейся крупным производителем нефти, также остаётся в центре внимания трейдеров. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что воздушное пространство над этой страной и вокруг неё закрыто. Это заявление усилило опасения относительно ситуации в регионе.

Между тем, министры стран ОПЕК+ в выходные подтвердили ранее принятые решения об уровнях добычи нефти в 2026 году - в течение всего года будут действовать текущие квоты.

В ходе сегодняшних торгов доллара США стабилен в парах с евро и фунтом стерлингов, немного укрепляется к иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,02%.

Как показали опубликованные накануне данные, рассчитываемый Институтом управления поставками индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился сильнее ожиданий. Индикатор составил 48,2 пункта против 48,7 пункта в октябре. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит «Trading Economics», прогнозировали снижение до 48,6 пункта.

Позднее на этой неделе будет опубликован ноябрьский индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services), а также отчет о доходах и расходах американцев за сентябрь. Эти статданные могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании 9-10 декабря.

Трейдеры ожидают снижения базовой процентной ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов. Вероятность такого шага оценивается рынком в 87,2%, по данным «CME FedWatch».

По состоянию на 9.12 мск за евро давали $1,1608 по сравнению с $1,1610 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3211 против $1,3213 по итогам торгов в понедельник. Курс доллара к иене к 9.12 мск поднялся до 155,75 иены с 155,46 иены в конце предыдущих торгов.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила во вторник, что не видит противоречий в экономических оценках правительства и Банка Японии. Она ожидает, что ЦБ будет координировать с правительством меры денежно-кредитной политики, направленные на обеспечение стабилизации инфляции на целевом уровне.

В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 7,0724 юаня по сравнению с 7,0722 юаня на закрытие сессии понедельника.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,87/84,23 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 244 копейки, средний курс продажи вырос на 159 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,89-79,99 рубля за доллар.

Китайский юань немного дешевеет в начале торгов на Московской бирже. Рубль слегка повышается в ожидании позитивных новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,933 рубля (-1,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,51 копейки ниже уровня действующего официального курса.

