Мировые цены на нефть в среду утром торгуются разнонаправленно на различных факторах, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США за неделю по 7 января на 1,077 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 1,95 миллиона. Официальные данные о запасах в стране позднее опубликует Минэнерго США.

Положительным фактором для цен на нефть стало сообщение экспертов «ANZ», которое приводит газета «Wall Street Journal», о том, что добыча нефти в Ливии выросла после того, как она вновь открыла своё нефтяное месторождение «Сахара», но экспорт с некоторых отгрузочных терминалов страны может быть закрыт из-за плохой погоды.

Кроме того, трейдеры оценивают прогноз управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США. Так, это ведомство прогнозирует, что глобальное потребление нефти в мире вырастет на 3,6 миллиона баррелей в сутки, до 100,5 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и на 1,8 миллиона баррелей в сутки, до 102,3 миллиона баррелей в сутки в 2023 году.

Сегодня утром доллар торгуется без единой динамики к другим мировым валютам после выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 3837 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,4491 рубля.