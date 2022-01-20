Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно снижаются после достижения семилетнего рекорда, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти утром 20 января наблюдается коррекционное снижение цен после того, как цена марки Brent превысила 89 долларов за баррель, что стало максимальным значением с октября 2014 года.

Однако аналитики «Oanda», чьи слова приводит газета «Wall Street Journal», ожидают, что в ближайшем будущем рынок нефти останется напряженным на фоне улучшения перспектив спроса на нефть и ситуации с ограниченным предложением.

Кроме того, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в США за неделю по 14 января на 1,4 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 1,367 миллиона. Официальные данные о запасах в стране позднее опубликует минэнерго США.

Сегодня утром доллар торгуется без единой динамики по отношению к другим основным мировым валютам перед выходом ряда макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов. На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 3609 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,1447 рубля.