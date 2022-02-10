Доллар торгуется без единой динамики по отношению к другим основным мировым валютам

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают расти, инвесторы оценивают данные о сильном снижении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, в среду вечером Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти за неделю по 4 февраля снизились на 4,8 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали рост на 0,4 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом неожиданно упали на 1,6 миллиона баррелей вместо роста на 1,6 миллиона баррелей.

«Нефть торгуется с повышением после более сильного, чем ожидалось, сокращения запасов», — заявили газете «Wall Street Journal» аналитики «ANZ».

Кроме того, трейдеры находятся в ожидании публикации доклада ОПЕК позднее в четверг.

Доллар в четверг утром торгуется без единой динамики по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы ожидают ряд макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 34 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,7541 руб.