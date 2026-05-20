Доллар укрепляется к евро и фунту, дешевеет к иене

Нефтяные цены с утра опускаются, трейдеры оценивают последние заявления руководства США относительно конфликта с Ираном.

Как пишет finmarket.ru, президент США Дональд Трамп заявил в ходе мероприятия для представителей Конгресса в Белом доме, что война с Ираном завершится «очень быстро» и что Тегеран «очень хочет заключить сделку», сообщает «Bloomberg».

Незадолго до этого американский президент сказал, что Штатам, возможно, придётся снова атаковать Иран. В понедельник он говорил, что приказал отложить атаку на Иран на «два или три дня» после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме во вторник отметил прогресс в переговорах Вашингтона с Тегераном, добавив, что ни одна из сторон не хочет возобновления военных действий.

«Инвесторы внимательно следят за тем, смогут ли Вашингтон и Тегеран действительно найти точки соприкосновения и заключить мирное соглашение, особенно с учётом того, что позиция США меняется почти ежедневно», - отмечает аналитик «Fujitomi Securities» Тоситака Тадзава.

«Цены на нефть, вероятно, останутся высокими, учитывая сохранение возможности новых атак США на Иран, а также ожидания, что даже в случае достижения мирного соглашения поставки нефти из региона не смогут быстро вернуться к довоенным уровням», - говорит эксперт.

В среду рынок ждёт публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 9,1 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов, дешевеет в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,04%.

DXY держится на максимуме за шесть недель на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Высокие цены на нефть из-за конфликта в регионе усиливают глобальное инфляционное давление, в результате чего растут ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми ЦБ.

Если в начале года трейдеры были уверены, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит снижать базовую ставку в этом году, то теперь они видят возможность ее повышения в период до конца года. Шансы на это на данный момент оцениваются в 62%, свидетельствуют данные «LSEG».

В среду трейдеры ждут публикации протокола апрельского заседания ФРС, по итогам которого ставка была сохранена на уровне 3,5-3,75% годовых.

Рост инфляционных ожиданий привёл к скачку процентных ставок госбумаг США: доходность 30-летних US Treasuries поднималась до 5,2% годовых - максимума с 2007 года.

«Отсутствие ясности вокруг дипломатического прогресса и риск новой эскалации конфликта заставляют рынки сохранять осторожность», - говорит сооснователь «CEO Revacy Fund» Захир Анвари.

По его словам, устойчивое инфляционное давление укрепляет трейдеров во мнении, что более высокие, чем ожидалось, ставки будут держаться длительное время.

По состоянию на 9.05 мск за евро давали $1,1596 по сравнению с $1,1605 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару опустился составил на то же время $1,3387 против $1,3395 во вторник. Стоимость американской валюты в паре с иеной к 9.05 мск уменьшилась до 158,98 иены с 159,07 иены по итогам предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,8144 юаня по сравнению с 6,8170 юаня на закрытие рынка во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,64/75,87 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 6 копеек, средний курс продажи упал на 128 копеек. Лучшие курсы покупки составили 73,6-73,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 73,69-73,79 рубля за доллар.

Китайский юань упал в начале торгов на Московской бирже. Рубль дорожает в условиях старта подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду мая и на фоне дорогой нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,2955 рубля (-5,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Юань находится на минимальных отметках с конца января 2023 года. Китайская валюта при этом оказалась на 15,9 копейки ниже уровня действующего официального курса.