Доллар укрепляется к евро и иене

Нефтяные цены растут с утра на фоне неопределенности в отношении перспектив урегулирования ближневосточного конфликта.

Как сообщает finmarket.ru, в прошедшие выходные США и Иран обменялись предложениями поправок к проекту договора, который позволит продлить перемирие и открыть Ормузский пролив, но насколько стороны продвинулись в переговорах, неизвестно.

Американский президент Дональд Трамп также подтвердил требование к Тегерану об остановке ядерной программы и полном восстановлении статуса Ормузского пролива как открытой международной транспортной артерии, пишет «Trading Economics».

По итогам мая цены на нефть снизились, однако остаются повышенными по сравнению с довоенным уровнем.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо повышается к евро и иене, но снижается к фунту стерлингов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,09%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,06%.

На этой неделе инвесторы ждут майский отчёт о рынке труда США, который может повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы. Рынки все больше склоняются к тому, что американский центробанк поднимет процентную ставку в этом году, пишет «Trading Economics».

Кроме того, трейдеры оценивают геополитические новости.

По состоянию на 9.45 мск за евро давали $1,1654 по сравнению с $1,1659 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта на то же время вырос до $1,3466 с $1,3456 в пятницу. Стоимость американской валюты в паре с иеной составила к 9.46 мск 159,48 иены против 159,27 иены по итогам предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,38/78,2 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 79 копеек, средний курс продажи вырос на 79 копеек. Лучшие курсы покупки составили 75,5-75,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 76,2-76,3 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль опускается вопреки росту цен на нефть. Участники рынка находятся в ожидании публикации отчёта Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае. Документ будет опубликован в среду, 3 июня. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,512 рубля (+2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,55 копейки выше уровня действующего официального курса.