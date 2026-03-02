Доллар укрепляется к основным мировым валютам

Нефтяные цены существенно растут с утра из-за американских ударов по Ирану и опасений перебоев поставок топлива из региона.

Как сообщает finmarket.ru, в субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Движение судов через Ормузский пролив резко сократилось, сообщает «The New York Times» со ссылкой на данные компании «Kpler», отслеживающей движение судов. По информации фирмы, в данный момент движение продолжают лишь иранские танкеры. Через этот пролив проходит примерно 20% всех мировых нефтяных потоков.

В том числе транспортная компания «Maersk» сообщила, что приостанавливает рейсы всех своих судов через Ормузский пролив, вплоть до дальнейшего предписания. В компании пояснили, что это решение продиктовано заботой о безопасности экипажей, судов и перевозимых грузах клиентов «Maersk».

«Ответные действия Ирана включают атаки на нефтетанкеры в Ормузском проливе, и угрозы для поставок нефти серьёзно выросли», - написал аналитик «ANZ» Дэниэл Хайнс.

Аналитики «Citi» прогнозируют, что Brent будет торговаться в диапазоне от $80 до $90 за баррель.

Тем временем «восьмерка» ОПЕК+ на онлайн-встрече в воскресенье согласовала увеличение производственного плана на апрель на 206 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2026 года добыча не менялась ввиду сезонного снижения спроса.

Общая квота альянса с учётом компенсационных графиков для ряда стран за сверхдобычу в прошлые месяцы составит 37,989 млн б/с. Это означает, что прирост добычи может составить 166 тысяч б/с.

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 407 единиц. Число газовых буровых увеличилось на одну, до 134 единиц.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США активно укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене благодаря повышенному спросу на защитные активы на фоне военных действий на Ближнем Востоке.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет в ходе торгов на 0,51%, более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,44%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные будут продолжать наносить удары по Ирану до тех пор, пока все цели Вашингтона не будут достигнуты. Он признал, что, вероятно, жертв среди американцев до завершения военной операции США в Иране будет больше, чем трое погибших, о которых ранее заявило командование «CENTCOM».

В то же время секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с США. Он отметил, что президент США Дональд Трамп своими «ложными надеждами» «погрузил регион в хаос» и «теперь обеспокоен дальнейшими потерями американских военных».

По состоянию на 9.24 мск за евро давали $1,1743 по сравнению с $1,1812 на закрытие предыдущей сессии, европейская валюта теряет около 0,4%.

Стоимость фунта к доллару составила к на то же время $1,3387 против $1,3482 по итогам торгов в прошлую пятницу.

Курс американской валюты в паре с иеной составил к 9.23 мск 156,94 иены по сравнению со 156,05 иены на закрытие предыдущей сессии.

«Мы и до этого полагали, что вероятность повышения ставки Банка Японии в марте или апреле довольно мала. На фоне роста неопределенности из-за событий на Ближнем Востоке регулятор, скорее всего, займет более осторожную позицию, что еще сильнее снижает шансы на ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшем будущем», - написали аналитики «Morgan Stanley MUFG».

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,8780 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,88/87,22 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 215 копеек, средний курс продажи вырос на 502 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,6-80,7 рубля за доллар.

Китайский юань падает в начале торгов на Московской бирже. Рубль укрепляется на фоне сильного роста цен на нефть, вызванного эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после начала боевых действий США и Израиля против Ирана. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,138 рубля (-6,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,14 копейки ниже уровня действующего официального курса.