Доллар укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть активно поднимаются утром в четверг из-за очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщает finmarket.ru, иранский подводный беспилотник ночью атаковал два нефтяных танкера в Персидском заливе, сообщила иранская государственная телекомпания «IRIB». Ранее источник в иракской службе безопасности в Басре сообщил «CNN», что судно, начиненное взрывчаткой, врезалось сразу в два танкера.

«CNN» уточняет, что горели суда «Zefyros» под мальтийским флагом и «Safesea Vishnu» под флагом Маршалловых островов. Зарегистрированным владельцем «Safesea Vishnu» является американская компания «Safesea Transport Inc.», в то время как владелец «Zefyros» находится в Греции.

Работа нефтяных портов Ирака была приостановлена после пожара, сообщил глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси. По его словам, один человек погиб, ещё 38 были спасены.

Тем временем Оман предписал судам покинуть экспортный терминал Мина-аль-Фахал в целях предосторожности, пишет «Bloomberg» со ссылкой на информированные источники. По данным «Kpler», с терминала ежедневно экспортировалось около 1 млн баррелей нефти.

Ранее представитель вооруженных сил Ирана заявил, что миру нужно готовиться к нефти по $200 за баррель, поскольку цены на топливо зависят от безопасности в регионе, а Израиль и США своими действиями нарушили эту безопасность.

«Единственное, что может привести к долгосрочному снижению цен - это возобновление поставок нефти через Ормузский пролив, - написали аналитики «ING». - Если этого не случится, нас ждут новые максимумы».

Накануне цены на нефть выросли, несмотря на то что страны-участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов. Сроки высвобождения запасов будут зависеть от обстоятельств в каждой отдельной стране. Общие стратегические запасы нефти стран-участниц МЭА превышают 1,2 млрд баррелей, еще 600 млн баррелей составляют промышленные резервы, находящиеся в госсобственности.

«Высвобождение нефтяных резервов МЭА может оказаться лишь временным решением, тогда как перебои поставок и значительное сокращение добычи в некоторых ближневосточных странах могут вызвать долгосрочный дефицит предложения», - отметила Тина Тенг из «Moomoo ANZ».

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,824 млн баррелей - до максимальных с мая 2025 года 443,1 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 1,1 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Курс доллара США укрепляется к евро, фунту стерлингов и японской иене утром в четверг.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается в ходе торгов на 0,2%, более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,19%.

Накануне стало известно, что потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,4% в годовом выражении. Таким образом, инфляция осталась на январском уровне и совпала со средним прогнозом аналитиков, опрошенных «Trading Economics». Это минимальные темпы повышения цен с мая прошлого года.

Окончательные данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), опубликованные в среду, показали замедление инфляции в стране в феврале. Потребительские цены, гармонизированные со стандартами ЕС, выросли на 2% в годовом выражении после повышения на 2,1% в январе.

Также трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке.

Европейский центральный банк намерен не допустить, чтобы конфликт на Ближнем Востоке вызвал инфляционный шок в еврозоне, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в интервью «France 2». Но при этом она не стала делать прогнозы относительно решения по ключевым ставкам на заседании 18-19 марта, отметив «слишком высокую неопределенность».

П состоянию на 9.28 мск за евро давали $1,1547 по сравнению с $1,1567 на закрытие предыдущей сессии, европейская валюта теряет около 0,2%. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3372 против $1,3412 по итогам торгов в среду. Курс американской валюты в паре с иеной к 9.25 мск находился на уровне 159,00 иены по сравнению со 158,95 иены на закрытие предыдущей сессии.

Как пишет «Trading Economics», недавний аукцион по размещению пятилетних государственных облигаций Японии привлек больший интерес инвесторов по сравнению с 12-месячным средним показателем, что отражает снижение ожиданий в отношении ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии.

Доллар в паре с офшорным юанем укрепляется примерно на 0,1% и торгуется на уровне 6,8819 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,73/85,03 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 113 копеек, средний курс продажи вырос на 106 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,98-80,08 рубля за доллар.

Китайский юань опускается в начале торгов на Московской бирже, рубль умеренно укрепляется на фоне позитивной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4855 рубля (+3,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,96 копейки ниже уровня действующего официального курса.