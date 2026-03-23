Доллар укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть растут утром в понедельник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, на прошлой неделе власти США выдали лицензию, разрешающую продажу иранской нефти, уже находящейся в танкерах в море. По словам главы американского Минфина Скотта Бессента, такие меры «позволят быстро доставить примерно 140 млн баррелей нефти на глобальные рынки».

В то же время президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что нанесёт удары по иранским электростанциям, если Тегеран за ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив. «Если Иран не откроет полностью движение по Ормузскому проливу и не откажется от угроз, то ровно через 48 часов США ударят и уничтожат различные электростанции, начиная с самой большой из них», - написал он в соцсети «Truth Social».

Аналитики «Goldman Sachs» повысили прогноз средней цены Brent на 2026 год сразу на $8, до $85 за баррель, и подняли прогноз на WTI на $7, до $79 за баррель. По их мнению, в марте и апреле Brent будет стоить в среднем $110 за баррель, а не $98 за баррель, как ожидалось ранее.

«В период пиковой неопределенности котировки могут дойти до $135 за баррель, если рынку потребуется премия за риск для того, чтобы разрушить спрос и нивелировать сокращение предложения в ближайшие шесть месяцев», - написали они.

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и составило 414 единиц. Число газовых буровых понизилось на две, до 131 единиц.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 8,8%, тогда как WTI подешевела на 0,4%. Спред между двумя марками вырос до многолетнего максимума из-за того, что Соединенные Штаты начали высвобождать нефть из стратегических резервов.

Курс доллара США укрепляется к евро, фунту стерлингов и японской иене утром в понедельник.

На этой неделе не ожидается публикации ключевых статданных, кроме данных по инфляции в Великобритании, и внимание рынка обращено на конфликт на Ближнем Востоке. Военные действия в регионе продолжаются уже более трех недель, и доллар получает поддержку за счет спроса на защитные активы.

Тем временем израильские ВВС в субботу атаковали стратегический объект ядерных исследований и разработок в Тегеране, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Правительство Японии готово принять любые меры, чтобы устранить волатильность валютных курсов, заявил заместитель министра финансов Японии Ацуси Мимура.

«Есть мнение, что спекулятивная активность на рынке нефти сказывается и на валютном рынке, - сказал он. - Правительство полностью готово к ответным действиям в любое время и по любому направлению, учитывая влияние колебаний валютных курсов на жизни людей и на экономику страны».

По состоянию на 9.18 мск евро снизился к доллару на 0,39% и торгуется на уровне $1,1527 по сравнению с $1,1572 на закрытие предыдущей сессии, европейская валюта теряет около 0,4%. Стоимость фунта к доллару уменьшилась на 0,36% - до $1,3293 против $1,3341 по итогам торгов в прошлую пятницу. Курс американской валюты в паре с иеной вырос на 0,23% - до 159,60 иены по сравнению со 159,23 иены на закрытие предыдущей сессии. Доллар в паре с офшорным юанем укрепляется примерно на 0,1% и торгуется на уровне 6,9151 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается в ходе торгов на 0,18%, как и более широкий WSJ Dollar Index.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,2/87,78 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 160 копеек, средний курс продажи упал на 126 копеек. Лучшие курсы покупки составили 83,5-83,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 85,9-86 рубля за доллар.

Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирже, рубль растёт на фоне дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,9515 рубля (-6,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 26,56 копейки ниже уровня действующего официального курса.