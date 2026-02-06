Доллар умеренно дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу. Участники рынка ждут переговоров между Ираном и США, которые состоятся позднее в пятницу в Омане. При этом стороны не договорились о повестке переговоров: Иран хочет обсудить только ядерную программу, тогда как Штаты также планируют затронуть вопросы, связанные с баллистическими ракетами, поддержкой вооруженных группировок в регионе и нарушением прав человека в стране, пишет «Reuters».

Как отмечает finmarket.ru, инвесторы опасаются, что эскалация конфликта может привести к перебоям поставок нефти из ближневосточного региона, в том числе в случае потенциальной блокады судоходства через Ормузский пролив.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается к основным мировым валютам, инвесторы оценивают итоги завершившихся накануне заседаний Банка Англии и Европейского центрального банка.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается в ходе торгов на 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,16%.

По состоянию на 9.02 мск за евро давали $1,1797 по сравнению с $1,1777 на закрытие предыдущей сессии.

ЕЦБ в четверг ожидаемо не стал менять основные процентные ставки. Ставка по депозитам оставлена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.

«Обновленные прогнозы ЕЦБ показывают, что инфляция в еврозоне стабилизируется на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе», - говорится в заявлении регулятора, опубликованном по итогам заседания.

При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции, что укрепление евро к доллару США может привести к дальнейшему замедлению инфляции в регионе и опустить её ещё ниже целевого уровня.

Стоимость фунта к доллару составила к 9.02 мск $1,3570, против $1,3531 по итогам торгов в четверг.

Банк Англии также оставил неизменной ключевую процентную ставку - на уровне 3,75% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Итоги заседания, однако, показали расхождение мнений среди руководителей британского ЦБ: за сохранение ставки проголосовали пятеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), а четверо выступили за её снижение на 25 базисных пунктов.

Курс американской валюты в паре с япоской иеной к 9.01 мск составил 156,80 иены по сравнению со 157,04 иены на закрытие предыдущей сессии.

Трейдеры ждут досрочных выборов в нижнюю палату японского парламента, которые пройдут в ближайшие выходные. Решение распустить парламент и назначить досрочные выборы было принято премьером Японии Санаэ Такаити в январе с целью получить общественную поддержку и увеличить число мест в парламенте для своей партии.

Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 6,9386 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,4/84,06 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 255 копеек, средний курс продажи вырос на 236 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,99-78,09 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже. Рубль дешевеет в отсутствие явного прорыва в трёхсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби 4-5 февраля. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,084 рубля (+1,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,09 копейки выше уровня действующего официального курса.