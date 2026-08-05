Нефтяные цены продолжают снижаться с утра на фоне надежд на прогресс в мирных переговорах между США и Ираном. Накануне оба сорта нефти опустились до минимумов за три недели после заявлений министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду.

Как пишет finmarket.ru, госсекретарь США Марк Рубио позднее заявил, что окончательных договоренностей относительно судоходства в Ормузском проливе пока нет, однако выразил надежду, что компромисс будет достигнут в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп обсудил усилия по деэскалации конфликта Вашингтона и Тегерана в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Эмир подчеркнул необходимость продолжения диалога между сторонами конфликта и призвал соблюдать меморандум о взаимопонимании, который США и Иран заключили в июне.

«Наценка с учётом непосредственного геополитического риска исчезла, но общая ситуация с предложением вызывает беспокойство, - отметила Приянка Сачдева из «Phillip Nova». - Если дипломатические усилия не увенчаются успехом и поставки пострадают, наблюдаемое падение котировок окажется непродолжительным».

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,69 млн баррелей. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидали снижения на 2 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики США о запасах будут опубликованы в среду в 17.30 мск.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,04%.

Трейдеры ждут публикации отчёта о состоянии американского рынка труда за июль, которая состоится в пятницу. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в экономике США без учёта сельскохозяйственного сектора в июле выросло на 80 тысяч после роста на 57 тысяч в июне, при этом ждут сохранения уровня безработицы в 4,2%.

Данные по рынку труда внимательно отслеживаются Федеральной резервной системой и учитываются при принятии решения об изменении ключевой процентной ставки. Следующее заседание ФРС пройдёт 15-16 сентября. Участники рынка оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на этом заседании примерно в 60%, по данным «FedWatch».

По состоянию на 9.24 мск за евро давали $1,1535 по сравнению с $1,1531 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила $1,3455 против $1,3452 по итогам торгов во вторник. Курс американской валюты в паре с иеной составил 157,73 иены против 157,75 иены накануне.

Японская валюта на прошлой неделе рухнула до текущего уровня, минимального с начала мая, с максимумов за несколько десятилетий на сообщениях об интервенциях правительства Японии совместно с властями США.

Министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что США сделают «всё, что потребуется» для поддержки усилий японского ЦБ по стабилизации иены. Ранее он предупреждал, что Штаты при необходимости вновь примут участие в совместных интервенциях с Японией.

Доллар в паре с офшорным юанем стабилен у отметки 6,7459 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,01/83,54 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 192 копейки, средний курс продажи упал на 57 копеек. Лучшие курсы покупки составили 89-88,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,5-80,6 рубля за доллар.

Китайский юань немного дешевеет в начале торгов на Московской бирже. Рубль подрастает в ожидании публикации отчёта Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июле. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,92 рубля (-3,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,77 копейки ниже уровня действующего официального курса.