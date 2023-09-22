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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.23 12:00

Долой таинственность! Работодатели, публикующие зарплатные предложения, и соискатели, указывающие в резюме денежные ожидания, быстрее находят друг друга

Формулировку «Зарплата по договоренности» стали реже использовать и в вакансиях, и в резюме. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители компаний и экономически активные россияне из всех округов страны.

Уровень дохода «По договоренности» сегодня встречается всего в 4—5% вакансий, в 2019 году размер заработка скрывали чаще (12—13% от общего числа вакансий). «SuperJob» узнал, почему некоторые компании продолжают скрывать заработную плату. В большинстве случаев, рекрутёры стараются таким образом выгодно нанять персонал: 63% устанавливают оклад по итогам собеседования. 31% работодателей изучает зарплатные ожидания, чтобы выработать конкурентоспособное зарплатное предложение. 24% не публикуют зарплаты в вакансиях для позиций со сдельной и бонусной формой оплаты. 17% рассчитывают таким образом привлечь больше соискателей. 16% скрывают зарплаты от конкурентов и своих же сотрудников. 12% хотят найти хороших работников на маленькие деньги. 11% честно признаются, что доходы в их компании не дотягивают до среднерыночных. 3% используют формулировку «По договоренности», когда не знают, сколько платить за тот или иной труд. Нужно отметить, что все проблемы с определением рыночной зарплаты решает электронный справочник «Зарплатомер»: с его помощью в считанные минуты можно определить, сколько платить тому или иному специалисту, исходя из его образования, знаний, навыков и опыта. «Зарплатомер» — это 9 сфер деятельности, более 100 профессий в каждом выпуске, зарплаты в 74 городах.

Зарплатные ожидания скрыты в 50—52% резюме (четыре года назад таковых было чуть больше: 56—57%). Формулировку «По договоренности» соискатели чаще всего используют, чтобы иметь возможность просить больше, ориентируясь на фактический объём и условия работы (41%). 12% предпочитают беседовать о зарплате очно. 9% надеются, что работодатель предложит денег больше, чем они себя оценивают. 8% не знают, как определить свою стоимость на рынке труда. 7% хотят иметь возможность выбора из вакансий с разным графиком, условиями и проч. Как рассчитать, на какой уровень зарплаты претендовать? Важно быть в рынке: заниженные ожидания вызывают сомнения в профессионализме, завышенные — снижают количество предложений.

Долой таинственность! Указывая зарплату, работодатели быстрее находят сотрудников, а соискатели — работу, считают эксперты.

Время проведения опроса: 12 августа — 20 сентября 2023 года.

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