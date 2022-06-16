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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.22 14:00

Доля компаний, сотрудничающих с самозанятыми, за год выросла почти на 20%

Работодатели рассказали, почему они работают с фрилансерами и озвучили какие сотрудники им нужны прямо сейчас. YouDo Бизнес и hh.ru провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что число компаний, выбирающих в качестве работников самозанятых и фрилансеров за год выросло с 33% до 52%, то есть почти на 20%. В опросе приняли участие более 100 российских компаний-работодателей из самых разных сфер: строительство, ИТ, ритейл, автобизнес, металлургия, медицина, финансовый сектор, госслужба и другие.

Исследование показало, что в массе своей российские компании имеют практику сотрудничества с самозанятыми около одного года (48% опрошенных). Причём за год число таких работодателей выросло на 7%. Также на 4% (с 16% до 20%) за год выросла доля тех, кто начал сотрудничать с самозанятыми совсем недавно, но уже видят выгоду в этом. Интересно, что за год у российских работодателей также выросли объемы сотрудничества с самозанятыми. Так, на 5% выросло число компаний, нанимающих от 31 до 100 самозанятых.

Российские работодатели честно признались, что для них существует ряд выгод при работе с самозанятыми. Так, для 64% важен низкий процент налогового режима. 51% отмечают простой документооборот и быстроту оформления таких работников. 41% заявили, что считают выгодным то, что полученную прозрачность, а также легальность выплат и сотрудничества. По 38% представителей компаний отметили среди плюсов работы с самозанятыми оптимизацию расходов и возможность легкого найма сразу нескольких работников.

Интересно, что 34% российских компаний отметили важным для них плюсом работы с фрилансерами скорость выхода исполнителя на заказ\смену. Важно, что по сравнению с прошлым годом число компаний, для которых крайне важен такой пункт вырос на 12%.

«Аналитика вакансий, доступных для самозанятых, за последний месяц показывает, что наибольший спрос на эту категорию работников проявляют компании и Москвы, Петербурга, Краснодарского края, Татарстана и Свердловской области. Один из самых высоких доходов для самозанятых предлагают компании из Москвы, например, есть работа для Product Manager со знанием UX/UI, до 6 000 USD до вычета налогов, ищут директора по маркетингу и развитию на зарплату до 500 000 руб. на руки. Петербургские компании также готовы оформить сотрудников по линии самозанятости и предлагают работу специалисту поддержки сред разработки (от 250 000 руб. до вычета налогов), требуется также руководитель отдела рекрутинга на зарплату от 200 000 руб. на руки или ведущий специалист по туризму (до 250 000 руб. на руки)», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Ответы российских работодателей показывают, что чаще всего они привлекают самозанятых из следующих сфер: ИТ (28%), причём по сравнению с прошлым годом доля такого сотрудничества выросла на 12%. На втором месте по числу привлекаемых самозанятых сфера маркетинга и PR: 24% компаний пользуются услугами специалистов из это сферы (+6% прироста к 2021 году). На третьем – сфера курьерской доставки (17%). Среди вариантов «другое» работодатели также отмечали: переводчики, риэлторы, логисты, администраторы, стилисты, автослесари.

Какой персонал вы привлекаете/планируете привлекать? Ответы тех, кто уже работает или планирует работать с самозанятыми, Россия:

Профессия

2021 г.

2022 г.

IT-специалисты

16%

28%

Маркетинг, реклама, PR

18%

24%

Другое

18%

23%

Курьеры

14%

17%

Продавцы

20%

16%

Водители

17%

14%

Бухгалтеры

6%

13%

Рекрутеры

12%

13%

Дизайнеры

14%

12%

Техники, монтажники, инженеры

18%

11%

Грузчики

12%

8%

Ремонтники

12%

8%

Юристы

6%

8%

Event-сфера (мерчандайзеры, промоутеры, тайные покупатели)

3%

7%

Клинеры

6%

7%

Сборщики товаров

11%

5%

Бьюти-мастера

1%

4%

Репетиторы/преподаватели

5%

4%

Официанты

3%

1%

 

 

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