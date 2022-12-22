В России 22 декабря отмечается День энергетика. Примечательно, что профессиональный праздник учреждён в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) и приходится на один из самых тёмных дней в году.

Как сообщает Мурманскстат, энергетический комплекс Мурманской области является одной из важнейших сфер экономики региона, благодаря которой обеспечен производственный процесс и социальное обслуживание на всей территории Кольского полуострова.

Доля Мурманской области в общем объёме производства электроэнергии по России в целом в 2021 году составила 1,4 процента.

Электростанции, работающие на территории региона, в 2021 году имели мощность 3,6 миллиона киловатт. За прошлый год ими было выработано 16,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, около четверти её было направлено за пределы региона.

Потребление электроэнергии в 2021 году в Мурманской области по сравнению с 2020 годом снизилось на 3 процента. Преобладающая роль предприятий по добыче полезных ископаемых в экономике региона определила их как самый энергоёмкий сектор с долей 28 процентов от общего потребления электроэнергии. Кроме того, в структуре потребления электроэнергии на обрабатывающие производства приходилось 26 процентов, на организации, занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха – 16 процентов, транспортировки и хранения – около 5 процентов. Потребление электроэнергии населением региона составило 8 процентов.

Несмотря на модернизацию производства и внедрение политики экономного отношения к потребляемой электроэнергии, потери в электросетях составили чуть менее 6 процентов от общего объёма потребляемой энергии.

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