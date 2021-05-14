Доля новейшего вооружения Северного флота в этом году достигнет более 62 процентов

«Северным флот получит в этом году 345 единиц вооружения, доля современной техники составит свыше 62 процентов», – сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге для российских и иностранных журналистов на атомном ракетном крейсере «Пётр Великий».

«Продолжается переоснащение Северного флота на новые виды оружия. В текущем году должно быть поставлено 245 единиц современного вооружения, в результате до конца года его доля достигнет 62,3 процента», – сказал адмирал Александр Моисеев на брифинге.

«На Северном флоте предусмотрено проведение испытаний 79 образцов военной техники, среди них – 13 кораблей и судов», – добавил он, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.