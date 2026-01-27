Доля проблемных необеспеченных потребительских кредитов в России превысила 13%

В ближайшие месяцы доля проблемной задолженности продолжит расти, поскольку старые кредиты 2023-2024 годов и первой половины 2025 года продолжат вызревать, прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. «Большую часть 2024 года макропруденциальные меры были заметно мягче, а в начале 2025 года рынок ожидал скорого снижения ставок. Эти факторы способствовали существенным объёмам выдач рискованных кредитов. Дальнейшая динамика просроченной задолженности во многом будет зависеть от экономической конъюнктуры», - считает эксперт.

Как рассказали «Российской газете» участники финансового рынка, Банк России неоднократно отмечал, что банки активно наращивали портфель, в том числе за счёт новых заёмщиков без кредитной истории, риски по которым сложно оценить. А многие заёмщики тогда, по словам экспертов, не рассчитали свои возможности. Это послужило и одной из причин введения и ужесточения макропруденциальных лимитов, которые ограничивают выдачу кредитов наиболее закредитованным заёмщикам.

По данным Банка России, в IV квартале 2023 года доля выдач потребкредитов с повышенным риском (с показателем долговой нагрузки 50+, то есть при котором заемщик тратит более половины своего дохода на выплату долга) составляла 40%, в IV квартале 2024 года она снизилась до 27%, а в III квартале 2025 года - уже до 19%.