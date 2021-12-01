В Мурманской области стартовала акция «Новогоднее чудо»Дорогу на Териберку закроют из-за ухудшения погоды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)01.12.21 16:15

Доля россиян, желающих переехать в Мурманскую область ради новой работы, за последние месяцы выросла на 136%

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, жители каких регионов чаще других хотят переехать в Мурманскую область ради новой работы, сколько они хотят зарабатывать, а также в каких сферах могут конкурировать с местными жителями.

За последние 2 месяца россияне, живущие за пределами Мурманской области, разместили более 800 резюме, в которых указали, что готовы переехать в Мурманскую область ради трудоустройства и новой работы. По сравнению с летними показателями этого же года число таких соискателей выросло на 136%.

Больше других заинтересованы в переезде в Мурманскую область соискатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Саратова и Калининграда.

Интересно, что бОльшая часть иногородних соискателей претендуют на зарплату около 90 тысяч рублей, что на 76% выше, чем средняя предлагаемая в Мурманской области (50900 рублей) и на 80% выше, чем в среднем запрашивают сами местные жители (50 тысяч рублей). 

Больше других готовы к переезду соискатели с опытом больше 6 лет (85% соискателей). Каждый пятый желающий переехать в Мурманскую область по итогам ноября – мужчина. Интересно, что 43% всех желающих переехать в Мурманскую область претендуют на полный рабочий день. При этом 12% готовы попробовать сначала удаленный формат работы, познакомиться и влиться в новый коллектив и только после этого возможно перебраться на постоянное место жительство в Мурманскую область. А вот более 300 россиян или 19%, от общего числа опубликовавших резюме с пометкой «готов(а)» к переезду», допускают лишь вахтовый метод работы, указывая, что не готовы полностью перебраться в Мурманскую область, но хотят получить работу. 

Больше всего Мурманская область как новое место работы интересует представителей производственной сферы (17% резюме от общей массы разместили именно они). Стремятся продолжить рост по карьерной лестнице также соискатели, претендующие на руководящие должности, а также представители строительной, транспортной отрасли, а также сферы добычи сырья. При этом на данный момент на рынке труда Мурманской области во всех перечисленных выше сферах наблюдается серьёзный дефицит кандидатов на рабочие места (от 1 до 3 резюме на одну вакансию), поэтому приезд новых кандидатов может качественно улучшить ситуацию и помочь развитию локальной экономики.

Меньше других за последнее время изъявляли желание переехать в Мурманскую область ради новой работы представители сферы страхования, салонов красоты и фитнеса, а также сферы консультирования.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самой прибыльной отраслью за первые шесть месяцев года стала добыча полезных ископаемых. Но не спешите радоваться-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 99 копеек, доллар теряет почти 92 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксплуатация Кольской АЭС соответствует лучшим мировым стандартам производства электрической энергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пособия по временной нетрудоспособности с 1 января начнут выплачивать автоматически
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика