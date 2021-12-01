Доля россиян, желающих переехать в Мурманскую область ради новой работы, за последние месяцы выросла на 136%

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, жители каких регионов чаще других хотят переехать в Мурманскую область ради новой работы, сколько они хотят зарабатывать, а также в каких сферах могут конкурировать с местными жителями.

За последние 2 месяца россияне, живущие за пределами Мурманской области, разместили более 800 резюме, в которых указали, что готовы переехать в Мурманскую область ради трудоустройства и новой работы. По сравнению с летними показателями этого же года число таких соискателей выросло на 136%.

Больше других заинтересованы в переезде в Мурманскую область соискатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Саратова и Калининграда.

Интересно, что бОльшая часть иногородних соискателей претендуют на зарплату около 90 тысяч рублей, что на 76% выше, чем средняя предлагаемая в Мурманской области (50900 рублей) и на 80% выше, чем в среднем запрашивают сами местные жители (50 тысяч рублей).

Больше других готовы к переезду соискатели с опытом больше 6 лет (85% соискателей). Каждый пятый желающий переехать в Мурманскую область по итогам ноября – мужчина. Интересно, что 43% всех желающих переехать в Мурманскую область претендуют на полный рабочий день. При этом 12% готовы попробовать сначала удаленный формат работы, познакомиться и влиться в новый коллектив и только после этого возможно перебраться на постоянное место жительство в Мурманскую область. А вот более 300 россиян или 19%, от общего числа опубликовавших резюме с пометкой «готов(а)» к переезду», допускают лишь вахтовый метод работы, указывая, что не готовы полностью перебраться в Мурманскую область, но хотят получить работу.

Больше всего Мурманская область как новое место работы интересует представителей производственной сферы (17% резюме от общей массы разместили именно они). Стремятся продолжить рост по карьерной лестнице также соискатели, претендующие на руководящие должности, а также представители строительной, транспортной отрасли, а также сферы добычи сырья. При этом на данный момент на рынке труда Мурманской области во всех перечисленных выше сферах наблюдается серьёзный дефицит кандидатов на рабочие места (от 1 до 3 резюме на одну вакансию), поэтому приезд новых кандидатов может качественно улучшить ситуацию и помочь развитию локальной экономики.

Меньше других за последнее время изъявляли желание переехать в Мурманскую область ради новой работы представители сферы страхования, салонов красоты и фитнеса, а также сферы консультирования.