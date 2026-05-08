День Победы — главный праздник для трёх из четырёх россиян
Доля убыточных банков в январе–феврале 2026 года выросла

С начала года число убыточных банков в России увеличилось почти в 1,8 раза - если по состоянию на 1 января их было 34, то к началу марта стало 60, следует из данных ЦБ. Это 19,7% участников рынка.

Если же говорить в целом о кредитных организациях, то число убыточных достигло 79, или 22%. Это максимальное значение с 2022 года, отметил управляющий партнёр «Рефинанс.ру» Денис Сочнев. Он пояснил: во многом это связано с накопленным эффектом от жесткой денежно-кредитной политики. Регулятор держал ключевую на рекордно высоком уровне 21% более полугода и начал медленно снижать её в июне 2025 года. В апреле ЦБ в восьмой раз подряд опустил ставку лишь на 0,5 п.п., сейчас она находится на уровне 14,5%.

Как пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу ЦБ РФ, в январе–феврале 2026 года доля убыточных банков действительно несколько выросла, в основном таковыми оказались небольшие игроки, их совокупная доля в активах сектора не превышает 1%.

По словам Сочнева, убытки могли формироваться следующим образом. Высокие ставки увеличили нагрузку на заемщиков, что автоматически повысило риски кредитных портфелей. Клиентам стало сложнее обслуживать обязательства, маржа кредитных организаций снизилась, а конкуренция за качественного заёмщика резко возросла. Крупные банки в таких условиях способны быстро адаптироваться — за счет масштаба, продуктовой линейки и гибкости тарифной политики. Небольшие игроки оказываются в уязвимом положении: их издержки относительно выше, а возможности для маневра ограничены, пояснил эксперт.

Впрочем, за более длительный период отрицательные финансовые результаты показали и некоторые довольно крупные банки.

Сами по себе убытки у отдельных банков не свидетельствуют о проблемах, сообщили в ЦБ. Там отметили: нужно смотреть на финансовое положение кредитной организации в комплексе.

 

