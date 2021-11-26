Доля убыточных организаций в Мурманской области сократилась на 0,8 процентного пункта

Как сообщает Мурманскстат, в январе-августе 2021 года 156 организаций (61,9% от общего количества) Мурманской области получили прибыль в размере 298,6 млрд рублей, 96 организаций (38,1%) имели убыток на сумму 5,8 млрд. рублей. В январе-августе текущего года доля убыточных организаций по сравнению с январём-августом 2020 года сократилась на 0,8 процентного пункта и составила 38,1%.

По состоянию на конец августа этого года суммарная задолженность по обязательствам организаций снизилась по сравнению с уровнем на конец августа 2020 года на 10,6%, по сравнению с уровнем на конец июля 2021 года возросла на 0,8% и составила 558,5 млрд рублей, из неё просроченная – 16,3 млрд рублей, или 2,9% общей суммы задолженности (на конец августа 2020 года – 23,1%, на конец июля 2021 года – 3,2%).

Кредиторская задолженность у данных организаций по состоянию на конец августа 2021 года составила 239,7 млрд рублей, из неё просроченная – 15,8 млрд рублей, или 6,6% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец августа 2020 года – 44,7%, на конец июля 2021 года – 7,3%).

Дебиторская задолженность по состоянию на конец августа 2021 года составила 250,5 млрд рублей, из неё просроченная – 22,3 млрд рублей, или 8,9% от общего объёма дебиторской задолженности (на конец августа 2020 года – 10,9%, на конец июля 2021 года – 8,7%).