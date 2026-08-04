Доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась, а объём убытка от их деятельности уменьшился

Как сообщает Мурманскстат, в январе–мае 2026 года организациями нашего региона получено 61,7 млрд рублей прибыли и 9,9 млрд рублей убытка (в январе-мае 2025 года – соответственно 60,3 млрд рублей и 67,7 млрд рублей).

Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций нашего региона сложился в размере 51,7 млрд рублей прибыли (в январе–мае 2025 года – 7,5 млрд рублей убытка).

В общем количестве организаций доля убыточных по отношению к уровню января–мая 2025 года увеличилась на 4,8 процентного пункта и составила 48,2%.