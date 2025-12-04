19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центр
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.12.25 13:00

Доля вакансий с заработной платой выше 80000 рублей в Мончегорске составляет 25,3%

За январь-ноябрь 2025 года в Мончегорский кадровый центр поступило 2826 заявлений о предоставлении мер государственной поддержки в сфере занятости населения, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратились 1307 человек. Признано в установленном порядке безработными 690 человек.

Как сообщает vk.com/wall, по состоянию на 1 декабря 2025 года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте составил 0,50%. На регистрационном учёте с целью поиска подходящей работы состоят 192 человека, в том числе 122 безработных гражданина. Получают пособие по безработице 103 человека.

За январь-ноябрь текущего года в службу занятости Мончегорска предприятиями и организациями было заявлено 4458 вакансий. На 1 декабря 2025 года Мончегорский кадровый центр располагает сведениями о наличии 400 вакантных мест. Коэффициент напряженности (нагрузка на 1 вакансию) - 0,47.

Доля вакансий с заработной платой выше 80000 рублей в городе Мончегорске составляет 25,3%.

Наибольший спрос на специалистов отмечен в сферах – обрабатывающие производства, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, образование, деятельность в области культуры и спорта, торговля оптовая и розничная.

Наиболее востребованы на рынке труда работники, имеющие следующие профессии и специальности: рабочие - младшая медицинская сестра по уходу за больными, аппаратчик-гидрометаллург, монтажник технологических трубопроводов, электрогазосварщик, дорожный рабочий, водитель автомобиля, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, продавец продовольственных товаров, охранник, электролизник водных растворов, аппаратчик-гидрометаллург, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;  специалисты (служащие) - кассир, воспитатель, врач, юрисконсульт, медицинская сестра, инженер, педагог-психолог, учитель, государственный инспектор, младший воспитатель, бухгалтер, тренер-преподаватель по спорту.

На учёте в качестве безработных больше всего состоят – уборщик производственных и служебных помещений, продавцы (продавцы-кассиры), водитель автомобиля, рабочий по благоустройству населенных пунктов, швея, воспитатель, сторож (вахтер), подсобный рабочий, дорожный рабочий.

Доля граждан, не имеющих профессионального образования или квалификации, в числе обратившихся за содействием поиске работы составляет 34,8 %.

С начала года трудоустроены 659 человек, или 50,4% от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. Трудоустроены 872 несовершеннолетних гражданина, граждан с инвалидностью 54 человека.

Средний период трудоустройства составил - 36 дней. Средний период безработицы 62 дня.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах региона в лидерах по росту цен репчатый лук, картофель, говядина и свинина-PRO Валюту (16+)Доллар слабо дорожает к евро и фунту, стабилен к иене-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»