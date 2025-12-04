Доля вакансий с заработной платой выше 80000 рублей в Мончегорске составляет 25,3%

За январь-ноябрь 2025 года в Мончегорский кадровый центр поступило 2826 заявлений о предоставлении мер государственной поддержки в сфере занятости населения, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратились 1307 человек. Признано в установленном порядке безработными 690 человек.

Как сообщает vk.com/wall, по состоянию на 1 декабря 2025 года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте составил 0,50%. На регистрационном учёте с целью поиска подходящей работы состоят 192 человека, в том числе 122 безработных гражданина. Получают пособие по безработице 103 человека.

За январь-ноябрь текущего года в службу занятости Мончегорска предприятиями и организациями было заявлено 4458 вакансий. На 1 декабря 2025 года Мончегорский кадровый центр располагает сведениями о наличии 400 вакантных мест. Коэффициент напряженности (нагрузка на 1 вакансию) - 0,47.

Доля вакансий с заработной платой выше 80000 рублей в городе Мончегорске составляет 25,3%.

Наибольший спрос на специалистов отмечен в сферах – обрабатывающие производства, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, образование, деятельность в области культуры и спорта, торговля оптовая и розничная.

Наиболее востребованы на рынке труда работники, имеющие следующие профессии и специальности: рабочие - младшая медицинская сестра по уходу за больными, аппаратчик-гидрометаллург, монтажник технологических трубопроводов, электрогазосварщик, дорожный рабочий, водитель автомобиля, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, продавец продовольственных товаров, охранник, электролизник водных растворов, аппаратчик-гидрометаллург, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; специалисты (служащие) - кассир, воспитатель, врач, юрисконсульт, медицинская сестра, инженер, педагог-психолог, учитель, государственный инспектор, младший воспитатель, бухгалтер, тренер-преподаватель по спорту.

На учёте в качестве безработных больше всего состоят – уборщик производственных и служебных помещений, продавцы (продавцы-кассиры), водитель автомобиля, рабочий по благоустройству населенных пунктов, швея, воспитатель, сторож (вахтер), подсобный рабочий, дорожный рабочий.

Доля граждан, не имеющих профессионального образования или квалификации, в числе обратившихся за содействием поиске работы составляет 34,8 %.

С начала года трудоустроены 659 человек, или 50,4% от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. Трудоустроены 872 несовершеннолетних гражданина, граждан с инвалидностью 54 человека.

Средний период трудоустройства составил - 36 дней. Средний период безработицы 62 дня.