Доля высокобалльных результатов ЕГЭ по биологии выросла в регионе в четыре раза

В ЕГЭ по биологии в Мурманской области в этом году сдавали 472 человека. Максимальный результат в 100 баллов не получил никто из участников, но доля высокобалльных работ выросла в четыре раза, об этом сообщает региональный Минобр.

Средний балл существенно превысил прошлогодние региональные показатели и общероссийские результаты 2022 года, число не преодолевших минимальный порог самое незначительное за последние четыре года.

Большинство участников продемонстрировало умение работать с изображениями живых объектов и их частей, решать простые биологические задачи по генетике и цитологии, заполнять схемы, анализировать биологический текст и выявлять необходимую информацию.

«Биология нужна тем, кто решил стать медиком, острую нехватку в которых испытывает наш регион. В этом году в Мурманском арктическом государственном университете на направлении «Лечебное дело» открыты бюджетные места. Высокие результаты ЕГЭ по биологии потребуются и тем, кто мечтает получить педагогическое образование, стать психологом, экологом, изучать биологические системы Арктики», – подчеркнула Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области, поздравляя выпускников с высокими результатами.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, по информации Рособрнадзора, одним из основных направлений обновления контрольных измерительных материалов ЕГЭ по биологии в этом году стал акцент на планирование, прогнозирование результатов биологического эксперимента, умение проводить анализ этих результатов. Участники ЕГЭ 2022 года показали большее, чем их предшественники, понимание наиболее значимых вопросов эволюции, успешно справились с поиском и исправлением ошибок в текстах биологического содержания, решили генетические задачи на сцепленное наследование.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/