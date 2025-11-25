Долю иностранных туристов в Мурманской области планируют увеличить до 20%Восстановлена несущая способность пирса дальних линий в порту Мурманск
Мурманская область. Арктика (16+)25.11.25 16:00

Долю иностранных туристов в Мурманской области планируют увеличить до 20%

Команда Мурманской области представила на экспертном совете всероссийского акселератора «Открой твою Россию» новый турпродукт, нацеленный на китайских и индийских путешественников, – пятидневный тур, позволяющий максимально полно погрузиться в атмосферу Арктики.

«Мы видим огромный потенциал в развитии въездного туризма и целенаправленно работаем в том числе с рынками Азии. В этом году, согласно аналитике больших данных, только из Китая в наш регион уже приехало порядка 40 тысяч туристов. Растущий интерес к арктической экзотике обоснован уникальными впечатлениями от посещения Мурманской области, которые становятся драйвером для достижения стратегической цели — увеличения доли иностранных туристов в общем потоке до 20%», — пояснила заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

На презентации тура было отмечено, что за пять дней путешественники увидят мощь атомного ледокола «Ленин», почувствуют дыхание древних гор в Хибинах, прикоснутся к культуре поморов и услышат биение сердца Северного Ледовитого океана в Териберке. В программу входят уникальные активности на любой сезон: от айс-флоатинга (плавания среди льдин в гидрокостюме) и «тихой охоты» за грибами и ягодами до охоты за северным сиянием и гастрономических мастер-классов по арктической кухне. Особое внимание будет уделено знакомству с ездовыми хаски и северными оленями.

«Мы создали предложение, которое по цене и насыщенности может составить конкуренцию турам по Скандинавии, — добавила Александра Кондаурова. — Хочу поблагодарить команду региона и менторов акселератора, в первую очередь наставников региона «Cosmos Hotel Group», за слаженную работу, которая позволила нам вывести на федеральный уровень действительно проработанный продукт».

Акселератор «Открой твою Россию» — федеральная программа, реализуемая Агентством стратегических инициатив совместно с Минэкономразвития России для формирования в регионах качественных предложений для въездного туризма. Ранее в Мурманске состоялось офлайн-мероприятие акселератора с участием экспертов и представителей туриндустрии, приуроченное Всемирному дню туризма. Результаты этой работы легли в основу презентованного туристического продукта.

Как сообщает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, по итогам заседания экспертного совета из 25 регионов-участников отберут финалистов. Их турпродукты будут представлены 12 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве, а в дальнейшем получат возможность претендовать на федеральную поддержку для продвижения на международном рынке.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557531/#&gid=1&pid=4

-

PRO Деньги (16+)С 1 января 2026 года в Мурманской области проиндексируют на 4% зарплаты работников бюджетной сферы, а с 1 июля - социальные выплаты
