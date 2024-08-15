Должникам придётся раскошелиться: мурманский регоператор подготовил более 10 тысяч заявлений в суд к предъявлению в августе-сентябре

Мурманский филиал АО «Ситиматик» – региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами продолжает активную судебную работу: в августе–сентябре текущего года к подаче в суд запланировано более 10 тысяч заявлений. Всего с начала деятельности филиал направил более 184 тысяч заявлений на общую сумму 688,88 млн рублей.

В настоящее время в пользу регоператора уже вынесены решения на 497,35 млн рублей. Регоператор напоминает, что с сентября текущего года в России увеличат размер государственной пошлины, оплачиваемой при подаче заявлений в суд – соответствующий закон приняли в Государственной Думе РФ.

При взыскании задолженности за услугу по обращению с ТКО в судебном порядке должника обяжут оплатить государственную пошлину в размере не менее 2 тысяч рублей (ранее эта сумма составляла 200 рублей). Также ему придётся заплатить исполнительский сбор судебным приставам в размере не менее 1 тысячи рублей. Так что при наличии долга даже в 1 тысячу рублей, при предъявлении требований в суд, затраты должника составят 4 тысячи рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».