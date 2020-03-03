Должники, берегитесь! ГОУП «Мурманскводоканал» с приставами выходит на «охоту»

ГОУП «Мурманскводоканал» в целях обеспечения эффективного взыскания задолженности населения за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению в 2020 году возобновляет работу по проведению совместных мероприятий с Федеральной службой судебных приставов.

Как сообщает предприятие, такое взаимодействие необходимо, когда должник не оплачивает задолженность ни добровольно, ни по исполнительному документу. Планируется посещение всех районов города Мурманска и Мурманской области. В рамках совместных мероприятий планируется осуществлять арест имущества должников - в том числе автотранспортных средств, с целью получения взысканной задолженности.

Напоминаем, что о своей задолженности можно узнать, не выходя из дома, воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области www.r51.fssprus.ru.