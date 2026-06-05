Дом, дача или лагерь — большинство родителей спланировали летний отдых детей-школьников

Лето-2026: в каждой третьей семье школьники проведут его дома. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 родителей школьников из всех округов страны.

Два наиболее популярных варианта досуга школьников во время летних каникул этого года: все 3 месяца в городе либо поездки на дачу или в деревню (так ответили 33 и 31% родителей соответственно). В каждой восьмой семье (13%) дети поедут в оздоровительные или спортивные лагеря. Отдых на побережье Чёрного моря в этом году планируют 8% родителей. Дети 4% опрошенных летом отправятся в путешествие к известным туристическим центрам страны: на Байкал, Алтай, Кавказ или Ставрополье, в Москву или Санкт-Петербург, Дагестан, Казань или Калининград.

Ещё 4% родителей планируют поездку за рубеж: чаще всего в Турцию, Египет или Таиланд. У 4% опрошенных дети будут посещать пришкольные лагеря. 3% родителей назвали другие варианты, среди которых санаторий, поход, поездка к родственникам, слёт. Затруднились ответить 9% опрошенных.

По сравнению с прошлым годом россияне будут чуть чаще отправлять детей за город, за рубеж и в школьные лагеря. Отдых на Черноморском побережье и путешествия по стране, напротив, упоминались родителями немного реже.

Время проведения опроса: 4—29 мая 2026 года.