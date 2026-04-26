Дом культуры «Мурмаши» отметил 90-летие

На праздничном концерте по случаю юбилея коллектив ДК со знаменательной датой поздравил председатель профильного комитета регионального парламента Герман Иванов.

- История Дома культуры богата на события: здесь выступали знаменитые артисты, проходили большие концерты, конкурсы и фестивали, - отметил депутат. - И все эти годы неизменным было одно – учреждение остаётся центром культурной жизни посёлка, местом, где рождаются яркие творческие идеи, раскрываются таланты, сохраняются и передаются из поколения в поколение традиции нашего края. Поэтому сегодня первые слова благодарности тем, кто заложил фундамент нынешних успехов, передал свой опыт молодым специалистам. Искренняя признательность всему коллективу ДК за преданность делу, профессионализм, душевную щедрость и любовь к искусству. Вместе вы создаёте атмосферу уюта и вдохновения, делаете культурную жизнь посёлка ярче и интереснее.

Парламентарий пожелал работникам Дома культуры крепкого здоровья, благополучия, новых творческих проектов и благодарных зрителей и вручил награды Мурманской областной Думы сотрудникам учреждения Ларисе Виноградовой, Инне Грубриной, Наталье Коляде, Ольге Слободенко, Игорю Дарагану.

Дом культуры «Мурмаши» (до 2002 года – Дом культуры «Энергетик») – одно из старейших учреждений культуры Мурманской области. Он находится на центральной площади посёлка Мурмаши и является частью архитектурного ансамбля, возведенного в 1934-1936 гг. Здание построено в стиле Итальянского Возрождения по индивидуальному проекту института «Ленинградпроект» силами заключенных, работавших на строительстве Беломоро-Балтийского канала и Нижне-Туломской ГЭС.

На время войны Дом культуры стал клубом Красной Армии. Здесь отмечались праздничные даты, проходили фестивали, концерты, встречи с актёрами, поэтами и писателями.

Однако жизнь этого очага культуры на несколько лет прервал произошедший в 1997 году пожар, который оставил от здания только стены. В 2011 году началась реконструкция, и в феврале 2013 его ввели в эксплуатацию.

