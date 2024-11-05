Дом культуры в Туломе распахнул двери после масштабной реконструкции

При поддержке нацпроекта «Культура» и регионального плана «На Севере – жить» в Туломе завершён капитальный ремонт местного Дома культуры.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, Туломский сельский Дом культуры по праву является одним из центров творческой жизни Кольского района. В учреждении успешно функционирует 10 самодеятельных коллективов, которые не только активно участвуют в муниципальных культурных мероприятиях, но также выступают на крупнейших фестивальных площадках Мурманской области.

Здание, в котором расположен Дом культуры, было построено в 1982 году. При федеральной и региональной поддержке пространства учреждения кардинально преобразились. Здесь заменили кровлю, вентиляцию и систему отопления: теперь она автоматическая и сама регулирует температуру внутри помещений в зависимости от того, какая погода снаружи. Был проведён ремонт электросетей. Обновлены лестницы, фойе, концертный зал, танцевальный класс. Благодаря панорамным окнам помещения стали светлыми и просторными, а в учреждении появилась собственная студия звукозаписи. Также по поручению Андрея Чибиса Дому культуры были выделены дополнительные средства на закупку современного сценического оборудования, убранство сцены, а также на ремонт входной группы.

Обновлённые пространства Дома культуры осмотрела глава регионального минкульта Ольга Обухова.

«За пять лет в рамках нацпроекта и регионального плана «На Севере – жить» удалось провести капитальные ремонты более чем 100 учреждений, стать лидерами страны в области модернизации библиотек, улучшить материально-техническую базу школ искусств, музеев и досуговых учреждений, а также создать целую сеть свободных пространств для северян самых разных возрастов. Масштабная поддержка позволяет делать досуг ярким и интересным даже в самых отдалённых населённых пунктах. Уверена, что масштабная модернизация Дома культуры поможет жителям Туломы раскрывать таланты и воплощать смелые творческие проекты, охватывающие всю область», – отметила Ольга Обухова.

Новое оборудование и возможности отремонтированного зала были продемонстрированы 4 ноября во время концерта, приуроченного к празднованию Дня народного единства. Перед гостями выступили ведущие творческие коллективы района и Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/