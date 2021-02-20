Дом купца Кагачёва в Варзуге признан объектом культурного наследия

Один из старейших домов в Варзуге – Дом купца И.Е. Кагачёва включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Дом купца Кагачёва, расположенный на Никольской стороне Варзуги – яркий пример деревянного зодчества на Кольском Севере, образец сельского купеческого дома с элементами городской планировки, относящейся к началу XX века.

«Постановка Дома купца Кагачёва под государственную охрану стала возможной благодаря длительной и кропотливой работе специалистов министерства культуры Мурманской области. Одна из важнейших задач регионального правительства – выявлять и сохранять уникальные памятники истории и культуры. Будучи в Варзуге, не упустите возможность познакомиться с этим удивительным домом поближе!», - прокомментировала министр культуры региона Ольга Обухова.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, на протяжении многих десятилетий, с момента переезда купца Ивана Кагачева в Кузомень, здесь работала школа. В 2000 году дом пришёл в негодность и подлежал разбору на дрова. Свой вклад в его сохранение внёс Петр Заборщиков, который занялся ремонтно-реставрационными работами, организацией и оснащением музея поморской культуры, который открылся в 2010 году.