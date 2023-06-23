Дом офицеров Северного флота в Североморске включен в перечень выявленных объектов культурного наследия

Здание Дома офицеров Северного флота, расположенное в Североморске, включено в перечень выявленных объектов культурного наследия.

С момента его ввода в эксплуатацию в 1954 году Дом офицеров является визитной карточкой Североморска и бессменной репетиционной базой Ансамбля песни и пляски Северного флота. Долгое время именно Дом офицеров был точкой притяжения не только военнослужащих Североморска и близлежащих воинских частей, но и всех жителей флотской столицы.

Во время своего визита по Кольскому полуострову в 1962 году Дом офицеров Северного флота посетил первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев, а в декабре 1965 года там проходило торжественное собрание личного состава Краснознаменного Северного флота, в котором участвовал Герой Советского Союза и первый космонавт Юрий Гагарин.

Важная роль здания в истории Североморска, культурно-досуговой жизни города, а также сохранность его архитектурно-художественного оформления стали решающими факторами при установлении признаков объекта историко-культурного наследия, которым занималась специально созданная комиссия. Впереди дальнейшее изучение истории Дома офицеров, его особенностей, сбор документов и материалов для проведения историко-культурной экспертизы аттестованным Министерством культуры Российской Федерации экспертом, который определит обоснованность включения здания в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Фото: https://gov-murman.ru