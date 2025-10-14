Дом ремёсел приглашает кадетские классы на «День в музее для российских кадет»

«День в музее для российских кадет» — всероссийская акция, которая с 2016 года ежегодно проходит в октябре в музеях страны. Акция учреждена Министерством культуры России по инициативе Российского военно-исторического общества.

Отдел народного искусства и ремёсел «Дом ремёсел» 15 октября в 15.00 приглашает горожан и гостей Мурманска принять участие в этой акции. Цель мероприятия — сформировать у кадет уважительное отношение к российской культуре, продолжить лучшие традиции русского офицерства и укрепить образовательные и культурные связи между музеями и будущими защитниками Отечества.

Ребят ждёт экскурсия по выставке «Из ремесла рождается искусство», где будут представлены лучшие изделия художников и мастеров народных промыслов Нижегородской области, а это городецкая и хохломская росписи, семёновская матрешка, чкаловский гипюр, казаковская филигрань и ворсменские ножи.

Сюрпризом станет небольшой мастер-класс в одной из техник декоративно-прикладного искусства.

Мероприятие бесплатное. Запись и информация по телефону 45-08-60. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457272242%2Fe0d721a5685b152557