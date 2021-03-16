Мурманская область и «Яндекс» заключили соглашение о сотрудничествеПод Североморском взрывают, подъезд к городу перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.03.21 16:45

Дом Рогозиных в Варзуге включён в единый реестр объектов культурного наследия

В единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации включён новый объект «Дом Рогозиных». Это характерный для промысловых сёл Поморья дом зажиточного крестьянина конца XIX века, почти неизменно сохранившийся до настоящего времени в Варзуге.

Село Варзуга, расположенное на одноименной реке, – одно из самых ранних русских поселений на Кольском полуострове. Поморы, населявшие эти места с XV века, оставили потомству множество памятников культуры и быта, способных рассказать о жизни людей, их занятиях и верованиях.

К примеру, в доме Рогозиных целы традиционные элементы интерьера – печи, лавки у стен, остатки палатей. Снаружи частично сохранилась старая обшивка, карнизы и наличники.

Уникальный дом сохранил в себе и донес до наших дней традиции домостроения поморов, населявших Терский берег: дом, состоящий из двух половин, передней стороной обращён к реке или морю, задней – к лесу.

Примерно в первой четверти XIX века дом был куплен Ануфрием Рогозиным у неизвестных хозяев. Первоначально он стоял у поля и леса, но новый владелец дома перенёс его ближе к реке. В середине XIX века потомки Рогозина пристроили «новую», переднюю половину здания.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на данный момент дом жилой, а семья Рогозиных занимается сохранением своего дома на протяжении многих десятилетий. Это яркий пример сбережения и передачи последующим поколениям семейных ценностей и традиционного уклада жизни.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
12.03.21 21:17
Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс
Комментарий к новости:Мурманская область в десятке лучших регионов по качеству образования: рейтинг составлен Рособрнадзором
Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Для работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства и денег не жалко!-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 37 копеек, доллар потерял почти 27 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания-2021-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика