Дом Рогозиных в Варзуге включён в единый реестр объектов культурного наследия

В единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации включён новый объект «Дом Рогозиных». Это характерный для промысловых сёл Поморья дом зажиточного крестьянина конца XIX века, почти неизменно сохранившийся до настоящего времени в Варзуге.

Село Варзуга, расположенное на одноименной реке, – одно из самых ранних русских поселений на Кольском полуострове. Поморы, населявшие эти места с XV века, оставили потомству множество памятников культуры и быта, способных рассказать о жизни людей, их занятиях и верованиях.

К примеру, в доме Рогозиных целы традиционные элементы интерьера – печи, лавки у стен, остатки палатей. Снаружи частично сохранилась старая обшивка, карнизы и наличники.

Уникальный дом сохранил в себе и донес до наших дней традиции домостроения поморов, населявших Терский берег: дом, состоящий из двух половин, передней стороной обращён к реке или морю, задней – к лесу.

Примерно в первой четверти XIX века дом был куплен Ануфрием Рогозиным у неизвестных хозяев. Первоначально он стоял у поля и леса, но новый владелец дома перенёс его ближе к реке. В середине XIX века потомки Рогозина пристроили «новую», переднюю половину здания.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на данный момент дом жилой, а семья Рогозиных занимается сохранением своего дома на протяжении многих десятилетий. Это яркий пример сбережения и передачи последующим поколениям семейных ценностей и традиционного уклада жизни.