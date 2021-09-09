Дома в центре Мурманска украсит архитектурно-художественная подсветка

В областном центре продолжаются работы по созданию архитектурно-художественной подсветки зданий в историческом центре города. Этим занимаются специалисты АНО «Центр городского развития Мурманской области» в рамках реализации плана мероприятий по благоустройству «Наш Мурманск», который рассчитан до 2025 года.

В тёмное время суток фонари, пока в тестовом режиме, зажглись на здании Мурманского морского пароходства. Здесь подсвечен главный лицевой фасад, а также барельефы на прилегающем к нему жилом здании по адресу ул. Коминтерна, 15.

По-новому станет выглядеть и здание напротив через дорогу. На домах по ул. Коминтерна, 24 и ул. Привокзальной, 10 также смонтирована система архитектурно-художественной подсветки.

«Система архитектурно-художественной подсветки кардинально меняет восприятие пространства вокруг, расширяет его, делает максимально привлекательным. Больше света в наших городах, несомненно, актуально в период долгой полярной ночи. Мы получаем положительный отклик от мурманчан, а это значит, что мы ведём эту работу не напрасно», – сказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, подрядчик при выполнении работ использует современные отечественные системы освещения. В планах на этот год смонтировать архитектурно-художественную подсветку на восьми зданиях в историческом центре Мурманска.