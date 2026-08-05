Дома в Сафоново украсили муралы

В этом году благодаря конкурсному общественному проекту «Инициативы двора» в муниципалитете воплощаются в жизнь разные проекты. Яркие примеры - стела на въезде в Сафоново-1 и муралы на ул. Школьной.

Координаторами проекта, который реализуется Советом муниципальных образований Мурманской области, в Североморске выступают депутат Совета депутатов ЗАТО Евгений Самородин и Герой России Александр Панасюк при поддержке депутатского корпуса и самих жителей.

«Проекты сафоновцев призваны подчеркнуть особый статус авиационного гарнизона, его историю и значимость в наши дни. Пожалуй, это самые патриотические инициативы конкурсной программы в текущем году, - поделился своими оценками глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков. - Большая заслуга в их реализации принадлежит председателю Совета Евгении Гордеевой и депутату Святославу Мордасову, живущим в посёлке. Стела уже установлена. На днях мурманский художник Евгений Урбанович приступил к нанесению первого мурала - смотрится масштабно и, главное, отвечает духу посёлка, где живут и служат авиаторы Северного флота».

Фото (Екатерины ШВЕЦ): https://citysever.ru/novostiq/19948-v-safonovo-poyavyatsya-muraly/#news-gal-2