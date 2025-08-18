Готовность Мурманской области к осенне-зимнему периоду составляет 88%Наш удивительный мир: бразильский биолог создаёт рай для птиц, а швейцарская компания создала гуманоидного робота, который помогает людям
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.08.25 12:00

Домашний персонал и водители — лидеры по желанию найти работу в Мурманской области

Кто ещё хочет прокачать карьеру к осени?

Аналитики hh.ru выяснили, какие профессиональные сферы больше всего интересуют жителей Мурманской области в преддверии осеннего бизнес-сезона.

Только за последние 30 дней жители региона обновили или разместили на hh.ru более 19 тысяч резюме. Активность местных соискателей в преддверии осени выросла на 27% и продолжает расти.

Абсолютными лидерами по желанию найти новую работу в преддверии осеннего бизнес-сезона в Мурманской области стал домашний и обслуживающий персонал — их активность выросла на 37%, сейчас в регионе работу ищут более 3,2 тысячи человек.

На втором месте — работники сферы транспорта, логистики и перевозок (рост на 34%, более 2,9 тысячи соискателей).

Замыкает тройку лидеров сфера искусства, развлечений и массмедиа — активность специалистов здесь увеличилась на 30%.

Кроме того, прямо сейчас в Мурманской области ищут работу более 3,8 тысячи рабочих — их число увеличилось на 27%. Также активизировались более 1,2 тысячи ИТ-специалистов (+20% новых соискателей).

Не менее активны преподаватели и репетиторы: их активность выросла на 29%.

Интересно, что на рынке труда Мурманской области в преддверии осени не осталось ни одной профессиональной сферы, где соискатели не увеличили бы свою активность в поисках работы (наглядно на диаграмме).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:50«Иван Грозный. Фильм первый. Помазанник». Документальный фильм (12+)16:35«В. Гости». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Доходы самозанятых в России за последний год увеличились и заметно превышают зарплаты штатных сотрудников-PRO Валюту (16+)Курс доллара США стабилен в парах с евро и фунтом стерлингов, слабо повышается по отношению к иене-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане попросили установить дополнительную урну и новый ящик для песка около остановки общественного транспорта «Улица Радищева»-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»