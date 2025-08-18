Домашний персонал и водители — лидеры по желанию найти работу в Мурманской области

Кто ещё хочет прокачать карьеру к осени?

Аналитики hh.ru выяснили, какие профессиональные сферы больше всего интересуют жителей Мурманской области в преддверии осеннего бизнес-сезона.

Только за последние 30 дней жители региона обновили или разместили на hh.ru более 19 тысяч резюме. Активность местных соискателей в преддверии осени выросла на 27% и продолжает расти.

Абсолютными лидерами по желанию найти новую работу в преддверии осеннего бизнес-сезона в Мурманской области стал домашний и обслуживающий персонал — их активность выросла на 37%, сейчас в регионе работу ищут более 3,2 тысячи человек.

На втором месте — работники сферы транспорта, логистики и перевозок (рост на 34%, более 2,9 тысячи соискателей).

Замыкает тройку лидеров сфера искусства, развлечений и массмедиа — активность специалистов здесь увеличилась на 30%.

Кроме того, прямо сейчас в Мурманской области ищут работу более 3,8 тысячи рабочих — их число увеличилось на 27%. Также активизировались более 1,2 тысячи ИТ-специалистов (+20% новых соискателей).

Не менее активны преподаватели и репетиторы: их активность выросла на 29%.

Интересно, что на рынке труда Мурманской области в преддверии осени не осталось ни одной профессиональной сферы, где соискатели не увеличили бы свою активность в поисках работы (наглядно на диаграмме).