ДОМ.РФ и правительство Мурманской области заключили соглашение о развитии рынка арендного жилья в регионе, в том числе и с социальной составляющей. Меморандум о намерениях на прошлой неделе подписали генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Уже в будущем году в Мурманске начнётся строительство первого арендного дома, выполненного по стандартам ДОМ.РФ

«Строительство арендных домов с участием регионов для определенных категорий расширило бы возможности жителей улучшить свои жилищные условия. В декабре мы запускаем первый подобный региональный проект в Воронеже, где отработаем этот механизм, а уже в следующем году начнем строительство первого арендного дома в Мурманске», – отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, перспективным направлением партнёрства может стать сотрудничество ДОМ.РФ и мурманских застройщиков по привлечению инвестиций в жилое строительство с помощью инфраструктурных облигаций. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выразил заинтересованность в этом механизме для реализации комплексного жилого проекта в центре города, строительство которого будет нацелено на расселение граждан из аварийного жилья.

«Сотрудничество Мурманской области и ДОМ.РФ позволит уже в будущем году начать реализацию целой серии совместных программ по развитию жилищного строительства в регионе, повышению доступности жилья для наших жителей. Меморандум о развитии рынка арендного жилья в Мурманске, который мы подписали – лишь первый этап этого сотрудничества. Уверен, этот проект теперь пойдёт в чётком плане», – отметил Андрей Чибис.