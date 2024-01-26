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Мурманская область. Арктика (16+)26.01.24 17:30

ДОМ.РФ поддержит разработку мастер-планов Мурманской области

ДОМ.РФ и Правительство Мурманской области обеспечат разработку мастер-планов Мурманской и Кировско-Апатитской агломераций. В рамках совместной работы ДОМ.РФ также окажет экспертное сопровождение при разработке мастер-плана Мончегорской агломерации. Соответствующее соглашение было подписано директором по развитию городской среды ДОМ.РФ Антоном Финогеновым и заместителем губернатора Мурманской области Ольгой Вовк в рамках Дня Дальнего Востока и Арктики на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Наша первостепенная задача — получить конструктивную обратную связь от жителей: узнать их пожелания и продумать, как учесть эти идеи при подготовке мастер-планов. В рамках разработки мастер-планов Кировско-Апатитской и Мурманской агломераций уже запущены онлайн-опросы по сбору мнений. Ждем идеи и предложения от жителей, для них это отличная возможность поучаствовать в повышении качества городской среды своих городов и других территорий», – подчеркнул директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, комплексное благоустройство арктических территорий, обладающих большим экономическим потенциалом, является одним из приоритетов государства. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина на основе мастер-планов будут разработаны комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов на период до 2035 года.

«Мы должны сделать так, чтобы агломерации Мурманской области стали очень комфортными, удобными для жизни. Одна из основных задач в этом направлении – реализация стратегических, масштабных проектов. Для экономики и безопасности нашей страны в Арктику требуются дополнительные инвестиции с точки зрения качества жизни населения. Президент поддержал эту инициативу, и сейчас мы разрабатываем мастер-планы, которые позволят ускорить развитие опорных городов Арктики», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

ДОМ.РФ занимается разработкой мастер-планов с 2016 года. Сейчас в работе у Института развития уже более 50 мастер-планов городов и иных крупных территорий. Разработка стратегических документов базируется на всестороннем анализе территорий, проработке проектных решений с учетом мнений горожан и лучших урбанистических практиках.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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