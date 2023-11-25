ДОМ.РФ примет участие в разработке мастер-плана Мурманской агломерации

ДОМ.РФ объявил о начале работы над мастер-планом Мурманской агломерации, в создании которого госкомпания будет принимать активное участие. Стратегический документ будет реализован в рамках поручений Президента Российской Федерации, направленных на развитие населённых пунктов Арктической зоны до 2035 года.

Мастер-план разрабатывается с целью создания и повышения качества условий проживания граждан, доступности социальных услуг и возможностей для самореализации жителей Мурманской агломерации.

«Мурманская агломерация на сегодняшний день является перспективным регионом со значимым социально-экономическим потенциалом. Подходы к развитию арктических регионов с учётом сложного климата требуют крайне внимательного отношения, и мы вместе с разработчиками будем глубоко анализировать территорию, проводить встречи с жителями, местными сообществами, представителями бизнеса», – отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Первым этапом создания мастер-плана станет комплексный анализ территории и разработка видения перспективного развития Мурманской агломерации. Эксперты проведут стратегические сессии со всеми основными участниками городского развития, в том числе с жителями.

«Для нас важно привлечение квалифицированных команд и широкого экспертного сообщества для разработки качественного документа, учитывающего специфику нашего региона. Уверена, что благодаря накопленному опыту ДОМ.РФ мы сможем в сжатые сроки учесть мнение всех заинтересованных сторон и создать одновременно предметный и реалистичный мастер-план для скорейшего запуска работы по преобразованию Мурманской агломерации», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Разработчики мастер-плана определены по результатам закупочных процедур – консорциум компаний «Новая земля» и «Картфонд». Разработку мастер-плана планируется завершить до июля 2024 года.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ранее Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Стратегия определяет основные направления, задачи и меры по развитию Арктической зоны, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации.

Фото: https://gov-murman.ru