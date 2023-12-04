ДОМ.РФ проведеё встречи с жителями Апатит и Кировска для разработки мастер-плана агломерации

ДОМ.РФ приступил к разработке мастер-плана Апатитско-Кировской агломерации. В рамках работы по созданию стратегического документа специалисты госкомпании совместно с администрацией региона проведут сессии, на которых вместе с жителями обсудят необходимые изменения в двух городах и населенных пунктах поблизости.

Апатитско-Кировская агломерация вошла в перечень 16 опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации Губернатора, которые были определены по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина и в отношении которых будут разработаны мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития.

«Для Кировска и Апатитов важным является развитие научного потенциала, который с советских времён обеспечивает горнодобывающие предприятия передовыми технологиями и квалифицированными кадрами, а также развитие туристического потенциала, в первую очередь, чтобы отдых был доступен и самим жителям на территории Заполярья, на территории этой агломерации», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

К участию в дискуссиях также приглашены представители местных сообществ и бизнеса, активисты, эксперты в области урбанистики и архитектуры. Встречи направлены на обсуждение существующих в Апатитско-Кировской агломерации проблем и вариантов их решения с точки зрения самих жителей.

«Жители лучше других знают достоинства города, и именно они могут наиболее предметно сформулировать потребности в отношении своего места жительства. Запросы горожан могут быть абсолютно разные: кто-то озабочен качеством дорог и транспортной инфраструктуры, другим важно, чтобы в городе было достаточно парков для воскресных прогулок с детьми. Наша задача – выстроить с жителями комфортный, конструктивный диалог: в частности, услышать их пожелания и сопоставить их с возможностями территорий. Это необходимо, в том числе, чтобы по итогам реализации мастер-плана ожидания горожан не разошлись с реальностью», – отметила руководитель проектного отдела ДОМ.РФ Ксения Голубева.

Разработка мастер-плана Апатитско-Кировской агломерации будет проводиться в рамках указа Президента России Владимира Путина об утверждении стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Стратегия определяет основные направления, задачи и меры по развитию Арктической зоны, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации.

Расписание сессий:

Кировск - 5 декабря в 18.00, Кировский городской Дворец культуры (зеркальный зал), г. Кировск, ул. Мира, 7;

Апатиты - 6 декабря в 18.00, Выставочное пространство Апатитского городского Дворца культуры, г. Апатиты, ул. Ленина, 24а.

Фото: https://gov-murman.ru