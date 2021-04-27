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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.21 14:00

Донастроить нашу систему среднего профессионального образования – Андрей Чибис

Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с руководителями учреждений образования Мурманской области. Большая часть участников встречи представляла учреждения среднего профессионального образования (СПО).

В приветственном слове губернатор в первую очередь поздравил педагогов среднего образования с хорошей новостью, напомнив, что в своём Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин предложил включить кураторов учебных групп техникумов и колледжей в категорию получателей доплат за классное руководство в размере пяти тысяч рублей.

«Это, безусловно, важная дополнительная поддержка тех, кто ребят не только учит, но и зачастую воспитывает, помогает им состояться в жизни. Прекрасно понимаю, что наставнику в колледже порой бывает труднее, чем классному руководителю в школе. Это, конечно, для всех нас приятная новость», – подчеркнул Андрей Чибис.

С главой региона руководители колледжей обсудили вопросы, насущные для сферы СПО: развитие материальной базы учреждений, обеспечение транспортом, повышение эффективности взаимодействия с предприятиями, в том числе в вопросе кадровых прогнозов.

Губернатор заверил: модернизация колледжей и их настройка на актуальные для экономики области специальности – задача номер один для региональной системы среднего профессионального образования.

«Тема профессионального образования сегодня важна как никогда. Уникальные стройки, новые производства и проекты цифровизации, которые запускают наши ключевые компании, – всё это требует по-настоящему серьёзной кадровой подготовки. И, конечно, база для создания квалифицированных рабочих кадров – среднее профессиональное образование. Безусловно, благодаря вашей работе и работе Министерства образования и науки сформирован очень серьёзный фундамент, но совершенно очевидно, что нам нужно двигаться дальше – трезво и очень активно переоценить, как учим, чему учим, кого выпускаем и как донастроить нашу систему», – подчеркнул Андрей Чибис.

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