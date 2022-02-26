Донбасс переживает сейчас страшные и тревожные дни!

Многие регионы России уже встретили жителей Донбасса. В пунктах временного размещения люди получают питание и предметы первой необходимости, а также содействие в восстановлении утраченных документов, поиске родственников, организации медицинской помощи и обучении детей.

Как сообщает Общественная палата Мурманской области, наш регион ещё в 2014 году начала помогать вынужденным беженцам с Донбасса. Всеми силами мы поддерживаем их и продолжаем сбор гуманитарной помощи.

В нашем регионе с 22 февраля 2022 года развернуты 26 пунктов сбора гуманитарной помощи.

Вместе с коллегами про региональному Профсоюзу здравоохранения Юлия Величко вновь присоединилась к акции #МыВместе. В один из пунктов сбора гуманитарной помощи, который расположен в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия», общественники принесли детские канцелярские принадлежности, средства личной гигиены и душевые принадлежности. Очень важно в такой сложный период оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. Особое внимание необходимо уделить детям.

«Медики прекрасно помнят, когда в сложные для всех времена многие земляки безвозмездно стали помогать в организации борьбе с новой инфекцией COVID -19. Поэтому сегодня медицинское сообщество ответило тем же – только вместе и сообща мы делаем очень важное дело – поддерживаем тех, кому сегодня особенно нужна помощь», поделилась Юлия Владимировна.

Фото Общественной палаты Мурманской области.