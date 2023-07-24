Доплата «за мозги». Готовы ли работодатели платить зарплату больше тем, кто обладает хорошими знаниями и навыками?

Важный момент для понимания рынка труда – готовность работодателей выплачивать зарплату выше средней по рынку работникам, обладающим необходимыми для компании навыками и компетенциями. Исследование hh.ru свидетельствует, что у каждой десятой опрошенной компании (13%) внедрён механизм доплаты за знания и компетенции для востребованных специалистов.

Исследование, проведенное hh.ru среди работодателей всех федеральных округов России, выявило, готовы ли работодатели доплачивать «за мозги», а также, что делают компании, если не могут найти нужного специалиста на вакантное место.

Важный момент для понимания рынка труда – готовность работодателей выплачивать зарплату выше средней по рынку работникам, обладающим необходимыми для компании навыками и компетенциями. Исследование hh.ru свидетельствует, что у каждой десятой опрошенной компании (13%) внедрён механизм доплаты за знания и компетенции для востребованных специалистов.

Ещё у 43% работодателей есть такая же практика. Правда касаются такие привилегии не всех специальностей, как правило, инженерных, диджитал и рабочих направлений. Между тем за год число компаний, практикующих подобные доплаты, уменьшилось на 13%. И при этом за год стало больше работодателей, которые в целом знают о таком формате поощрения высококвалифицированных специалистов, но пока не планируют подобное в своих компаниях (рост на 19 п.п. с 13% в 2022 до 32% в 2023 году).

Также компании рассказали, что они делают, если они нашла в целом подходящего специалиста, но он «не дотягивает» до нужного уровня. Так, 55% (то есть больше половины компаний) будут «перебирать» кандидатов. То есть в целом подходящий специалист, но без нужного уровня знаний скорее всего не получит работу в таких компаниях. При этом треть (31% компаний) всё же примут на работу такого кандидата и закрепят за ним наставника. Важно, что за год число таких компаний упало на 22%. Ещё четверть (25%) работодателей предлагают сначала пройти стажировку, чтобы оценить кандидата. 17% компаний предложит соискателю пройти обучение внутри компании и если человек согласен, то после примут его на работу (наглядно на диаграммах 1 и 2).