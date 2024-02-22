Дополнен перечень категорий лиц, перенесших определенные сердечно-сосудистые заболевания, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» с 2020 года в Мурманской области реализуется проект Минздрава России по льготному лекарственному обеспечению в амбулаторных условиях пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также тем, кому были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

С 2024 года в проект добавлена категория лиц с ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью, с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка < 40%.

На льготное лекарственное обеспечение пациенты новой категории лиц, имеют бессрочное право с даты постановки диагноза и постановки на диспансерное наблюдение (остальные категории пациентов бесплатно обеспечиваются лекарствами в течение 2 лет). Бесплатное лекарственное обеспечение предоставляется пациентам, не имеющим право на набор социальных услуг (не имеющим инвалидность).

Перечень лекарственных препаратов утвержден Минздравом России и включает в себя 31 наименование.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация проекта является важной мерой, направленной на снижение смертности от болезней системы кровообращения.

В 2023 году лекарственными препаратами были обеспечены 4831 пациент на сумму 59,92 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru