Дополнен перечень льготных лекарственных препаратов, которыми обеспечиваются пациенты, перенесшие определенные сердечно-сосудистые заболевания

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» с 2020 гола в Мурманской области реализуется проект Минздрава России по льготному лекарственному обеспечению в амбулаторных условиях пациентов, перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также тем, кому были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

На льготное лекарственное обеспечение пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении, имеют право в течении двух лет с даты постановки диагноза и (или) выполнения хирургического вмешательства. Бесплатное лекарственное обеспечение предоставляется пациентам, не имеющим право на набор социальных услуг (не имеющим инвалидность).

Минздравом России был дополнен перечень лекарственных препаратов, а именно добавлены препараты: «Ацетазоламид», «Валсартан + Сакубитрил», «Дапаглифлазин», «Дигоксин», «Ивабрадин», «Спиронолактон», «Фуросемид», «Эмпаглифлазин».

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, реализация проекта позволяет обеспечить непрерывность лечения граждан, перенесших сосудистые катастрофы и ряд операций на сосудах сердца, а также является важной мерой, направленной на снижение смертности от болезней системы кровообращения. За 11 месяцев текущего года лекарственными препаратами были обеспечены 3969 пациентов на сумму 44,8 млн рублей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/