Дополнительная льгота по налогу на имущество организаций введена на территории Мурманской области

Для организаций региона, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, признанных в наибольшей степени пострадавшими в условиях пандемии, введены дополнительные меры поддержки, касающиеся налогообложения имущества.

Так, законом Мурманской области от 04.06.2020 № 2503-01-ЗМО «О внесении изменения в закон Мурманской области «О налоге на имущество организаций» установлена дополнительная льгота по уплате налога (сумм авансовых платежей по налогу) на имущество пострадавших организаций за 2020 год в виде уменьшения на 50 процентов суммы налога (сумм авансовых платежей по налогу), подлежащего уплате.

Исключением являются организации, применившие пониженную ставку налога, установленную пунктом 10.1 статьи 1 закона от 26.11.2003 №446-01-ЗМО «О налоге на имущество организаций» по объектам, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, а также организации, являющиеся получателями бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Налоговой преференцией в виде уменьшения на 50 процентов суммы налога на имущество организаций, подлежащей уплате за 2020 год, вправе воспользоваться 230 организаций Мурманской области на общую сумму 32 млн рублей, сообщает региональное УФНС России.