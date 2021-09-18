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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.21 15:00

Дополнительные 100 млн рублей помогут привести к нормативу более 9 км дорог в Мурманской области

Дополнительные федеральные средства в объеме 30 млрд рублей, выделенные в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», доведены 84 субъектам страны. Соответствующие соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов уже заключены между Росавтодором и регионами. Напомним, бюджетные ассигнования выделены из резервного фонда в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 30.06.2021 №1769-р.

Благодаря федеральной поддержке на территории страны планируется привести к нормативу более 1000 объектов общей протяженностью более 2000 км. В их числе ― социально значимые трассы и магистрали, а также участки улично-дорожной сети. Площадь укладки дорожного покрытия в 84 субъектах составит 17,7 млн кв. метров.

Мурманской области по указанному распоряжению правительства РФ выделено 100 млн рублей.

«На выделенные нам дополнительные средства будут выборочно отремонтирована опережающими темпами дорога Оленегорск – Ловозеро с 0 по 80 километр из нацпроекта БКД 2022 года. Это важный для региона объект, поскольку данная автодорога связывает федеральную трассу Р-21 «Кола» и административный центр Ловозерского района», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

Отметим, что на сегодняшний день ремонт в завершающей стадии, сдать объект в эксплуатацию планируется в ближайшее время. Выполнение работ составляет 72%. Согласно контракту, на этой трассе обновили верхний слой покрытия, применив новую асфальтобетонную смесь А16ВН, выполнили планировку обочин с добавлением нового материала, произвели нанесение горизонтальной дорожной разметки. В общей сложности заменено покрытие на 9,4 км дороги.

Напомним, в рамках федеральной поддержки ряд трансфертов выделяется и на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в 2021 году на мероприятия дорожного нацпроекта Мурманская область получила 540 млн рублей из федерального бюджета. В нормативное состояние будет приведён 41 объект. Протяженность дорожных работ составит 66,74 км. На сегодняшний день работы выполнены на 7 объектах в городе Кола, на 5 объектах на региональных трассах и на 19 объектах в Мурманске, а также завершаются работы на 7 объектах из программы БКД 2022 на региональной сети в г. Кола.

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