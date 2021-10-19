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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.21 09:00

Дополнительные доходы требуют корректировки закона об областном бюджете

Региональный Минфин подготовил проект закона Мурманской области «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Об этом на оперативном совещании вчера доложил руководитель ведомства Михаил Селезнёв.

«Необходимость корректировки бюджета прежде всего вызвана тем, что в значительно большем объёме от плана поступают налоговые и неналоговые доходы бюджета, в основном – налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, прирост по итогам 9 месяцев по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 27%, или 13,3 млрд рублей», – отметил Михаил Селезнёв.

Прирост доходов обусловлен как стабильной работой крупных предприятий области, так и хорошей ценовой конъюнктурой на рынке на производимую ими продукцию. В связи с этим, а также учитывая уточнённые прогнозы от крупных налогоплательщиков Мурманской области, предлагается увеличить оценку поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета на 19,3 млрд рублей. 

«Дополнительный объём поступлений в доходную часть областного бюджета позволит не только решить задачи текущего года, но и сформировать резерв средств на следующий год, который будет способствовать обеспечению сбалансированности и устойчивости областного бюджета, а также даст возможность реализации плана приоритетных направлений развития региона «На Севере – жить!», и при этом не нарастить долговую нагрузку. Именно поэтому мы выходим с предложением по корректировке с профицитным бюджетом», – подчеркнул руководитель регионального Минфина.

Уточнение бюджета предусматривает реализацию важных для области решений в текущем году. Это – индексация зарплат работникам бюджетной сферы, не относящихся к категориям, определенных указами Президента РФ, на 5% с 1 сентября 2021 года,  повышение оплаты труда «указных» категорий с целью сохранения достигнутых целевых значений показателей заработной платы, направление средств на погашение просроченной кредиторской задолженности медучреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств обязательного медицинского страхования.

С целью поддержки муниципальных образований области предполагается увеличить объём средств на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам.

В результате предлагаемой корректировки общий объём доходов областного бюджета на текущий год будет увеличен на 20,7 млрд рублей (или на 22,6%) и составит 112,3 млрд рублей.

Общий объём расходов будет увеличен на 3,5 млрд рублей, или на 3,5% и составит 104,6 млрд рублей.

Исполнение областного бюджета оценивается с профицитом в объёме 7,7 млрд рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2022 года составит 12,4 млрд рублей. При этом долговая нагрузка снизится с 18%, от утверждённых параметров закона о бюджете, до 13%.

Как сообщает региональное Министерство финансов, заявленные параметры полностью отвечают условиям соглашений с Минфином России и позволят сохранить сбалансированность и устойчивость областного бюджета, а также создадут возможность для развития региона в предстоящем бюджетном периоде.

 

 

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